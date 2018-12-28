Мария Максакова, чьего мужа убили в Киеве, снова привлекает к себе внимание импозантных мужчин. Так, оперная дива сообщила, что к ней с неожиданной просьбой обратился известный исполнитель, любимец женщин Стас Михайлов.

Мария Максакова, чьего мужа убили в Киеве, снова привлекает к себе внимание импозантных мужчин. Так, оперная дива сообщила, что к ней с неожиданной просьбой обратился известный исполнитель, любимец женщин Стас Михайлов.На своей официальной страничке в социальной сети Facebook опубликовала скриншот своей переписки с человеком, представившимся популярным российским певцом Стасом Михайловым. "Здравствуй дорогая как ты?" – обратился к Марии собеседник. "Приветствую) Жива)" – коротко ответила ему Максакова. "А можно просьбу? Машенька?" – спросил человек. На этом переписка для широкой общественности обрывается."Дорогие друзья! В моей жизни произошло незаурядное событие, о котором мечтают, не побоюсь этого слова, миллионы российских женщин. Ко мне обратился Стас Михайлов с несколько обескураживающей просьбой личного характера. Особенную пикантность происходящему добавляет то, что мы со Стасом лично не общались раньше. Можно сказать, едва знакомы. И что же мне делать с этим неожиданно нагрянувшим счастьем?" – обратилась к поклонникам .Снедаемые любопытством подписчики немедленно завалили оперную диву вопросами, о чем же попросил ее Стас Михайлов. Оперная дива ответила, что не деньги, однако что конкретно не сказала. Многие сочли, что на самом деле это не известный певец. Однако Максакова парировала: "во всяком случае там увесистый список друзей, притом нефейковых. Чтобы сформировать такого выдающегося бота нужны годы упорного труда (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)".Пользователи Сети высказали убеждение, что настолько эффектна и привлекательна, что нет ничего удивительного в том, что может нравится и знаменитым артистам. "Ооооооо маш КРУТО", "Хотел поддержать. Такая мысль не пришла в голову?", "Это победа!", "Шикарная пара вышла бы)))", "надо ответить взаимностью)" – высказались пользователи Сети.