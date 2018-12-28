Родион Нахапетов впервые рассказал почему ушел от Веры
Глаголевой. Режиссер дал откровенное интервью.
Родион Нахапетов впервые рассказал почему ушел от Веры
Глаголевой. Режиссер дал откровенное интервью.
В конце 80-х Нахапетов неожиданно для всех кардинально
изменил свою жизнь. Режиссер оставил работу, жену, двух детей и уехал в США.
Поклонники долго не верили, что Родион Нахапетов и Вера
Глаголева больше не вместе. Долгие годы их пара считалась самой красивой в
Советском Союзе. Казалось, супруги все делали вместе: работали, давали
интервью, снимались для обложек.
Режиссер признался, что первая трещина в их отношениях
появилась во время работы над картиной "На исходе ночи". Родион впервые не
задействовал жену в съемках.
"Когда люди слишком близко и долгое время, то они или притираются
и становятся единым целым, или начинаются эти трения, которые начинают рождать
искры, начинается какое-то непонимание – я хочу это, а ты хочешь то. Лучше в
этом случае расходиться", – рассказал Нахапетов в документальном фильме Первого
канала "Русский в городе ангелов".
Режиссер добавил, что больше не видел перспектив на родине. "Мне
было 44 года, мне казалось, что это какой-то рубеж, потому что трудности
возникали, страна ломалась. Страна, в которой я воспитывался, в которой жил, менялась на глазах. Кинематограф становился другой. Я не понимал найду ли я
свое место или я сойду с пути и буду снимать чернуху", – поведала знаменитость.
По словам Нахапетова его дочери Анна и Мария очень
болезненно восприняли развод родителей. Отношения испортились. Однако спустя
время девочки приняли новую семью отца. Теперь наследницы Глаголевой считают
вторую супругу Родиона родным человеком.