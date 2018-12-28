Родион Нахапетов впервые рассказал почему ушел от Веры Глаголевой. Режиссер дал откровенное интервью.

Родион Нахапетов впервые рассказал почему ушел от ВерыГлаголевой. Режиссер дал откровенное интервью.В конце 80-х Нахапетов неожиданно для всех кардинальноизменил свою жизнь. Режиссер оставил работу, жену, двух детей и уехал в США.Поклонники долго не верили, что Родион Нахапетов и ВераГлаголева больше не вместе. Долгие годы их пара считалась самой красивой вСоветском Союзе. Казалось, супруги все делали вместе: работали, давалиинтервью, снимались для обложек.Режиссер признался, что первая трещина в их отношенияхпоявилась во время работы над картиной "На исходе ночи". Родион впервые незадействовал жену в съемках."Когда люди слишком близко и долгое время, то они или притираютсяи становятся единым целым, или начинаются эти трения, которые начинают рождатьискры, начинается какое-то непонимание – я хочу это, а ты хочешь то. Лучше вэтом случае расходиться", – рассказал Нахапетов в документальном фильме Первогоканала "Русский в городе ангелов".Режиссер добавил, что больше не видел перспектив на родине. "Мнебыло 44 года, мне казалось, что это какой-то рубеж, потому что трудностивозникали, страна ломалась. Страна, в которой я воспитывался, в которой жил, менялась на глазах. Кинематограф становился другой. Я не понимал найду ли ясвое место или я сойду с пути и буду снимать чернуху", – поведала знаменитость.По словам Нахапетова его дочери Анна и Мария оченьболезненно восприняли развод родителей. Отношения испортились. Однако спустявремя девочки приняли новую семью отца. Теперь наследницы Глаголевой считаютвторую супругу Родиона родным человеком.