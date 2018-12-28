Поэтический сюрприз. По традиции, каждый год поздравление в стихах для зрителей 6 канала сочиняет владимирец Георгий Марков. Физик-ядерщик на пенсии посвящает своё произведение символу наступающего года и напоминает, кто из выдающихся личностей когда-то появился под знаком восточного зодиака. Не стал исключением и грядущий год свиньи.
Поэтический сюрприз. По традиции, каждый год поздравление в стихах для зрителей 6 канала сочиняет владимирец Георгий Марков. Физик-ядерщик на пенсии посвящает своё произведение символу наступающего года и напоминает, кто из выдающихся личностей когда-то появился под знаком восточного зодиака. Не стал исключением и грядущий год свиньи.
Георгий Марков, поэт-лирик:
Наш генетический сосед,
Кабан, вепрь, хрюша, поросёнок,
Набор альтернативных черт
Заложен в нас ещё с пелёнок,
И в предстоящий Новый год,
Их случай проявить придёт.
Волнует чувства мысль одна,
Что в гороскопе нет слона,
Маршак рождён и Чингисхан,
Рокфеллер, Келдыш, Томас Манн,
Бернес Марк с ними заодно -
Легенда нашего кино.
Уважаемые владимирцы, сердечно поздравляю вас с наступающим
Новым годом, с пожеланиями успехов, здоровья и всего-всего наилучшего!