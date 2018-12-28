Поэтический сюрприз. По традиции, каждый год поздравление в стихах для зрителей 6 канала сочиняет владимирец Георгий Марков. Физик-ядерщик на пенсии посвящает своё произведение символу наступающего года и напоминает, кто из выдающихся личностей когда-то появился под знаком восточного зодиака. Не стал исключением и грядущий год свиньи.

Поэтический сюрприз. По традиции, каждый год поздравление в стихах для зрителей 6 канала сочиняет владимирец Георгий Марков. Физик-ядерщик на пенсии посвящает своё произведение символу наступающего года и напоминает, кто из выдающихся личностей когда-то появился под знаком восточного зодиака. Не стал исключением и грядущий год свиньи.Георгий Марков, поэт-лирик:Наш генетический сосед,Кабан, вепрь, хрюша, поросёнок,Набор альтернативных чертЗаложен в нас ещё с пелёнок,И в предстоящий Новый год,Их случай проявить придёт.Волнует чувства мысль одна,Что в гороскопе нет слона,Маршак рождён и Чингисхан,Рокфеллер, Келдыш, Томас Манн,Бернес Марк с ними заодно -Легенда нашего кино.Уважаемые владимирцы, сердечно поздравляю вас с наступающимНовым годом, с пожеланиями успехов, здоровья и всего-всего наилучшего!