На известного рэпера Птаху в Москве напали трое злоумышленников, один из них ударил артиста битой. Позже рэп-исполнитель Obe 1 Kanobe признал, что к разборкам причастны он сам и его приятели, а Птаха, убегая от них, порвал штаны. Кроме того, он держал в руках предмет, похожий на пистолет.

На известного рэпера Птаху (настоящее имя Давид Нуриев) в Москве напали трое крепких мужчин. Они подошли сзади, и один из злоумышленников ударил артиста битой.Как сообщила пиар-менеджер артиста Марина Евстифеева, музыкант серьезных травм не получил и за медпомощью не обращался, передает ТАСС.По сведениям телеканала РЕН, рэперу пришлось от нападавших убегать, а вслед ему якобы стреляли. Птаха добрался до общественного места, где ему помогли охранники одного из торговых центров, а потом была вызвана полиция.Между тем, судя по "Твиттеру" рэп-исполнителя Obe 1 Kanobe, к "разборкам" причастны были он сам и его приятели. Артист также пишет, что Птаха был тоже не один и иронизирует по поводу его обращения за помощью к полиции.Кроме того, Obe 1 Kanobe (Никита Канобович) публикует фото, на котором видно, что, убегая от преследователей, Птаха порвал джинсы, а в руках у рэпера предмет, похожий на пистолет.