Владимир Путин подписал пакет законов о частичной декриминализации статьи о возбуждении ненависти. Речь идет о смягчении ответственности по делам за так называемые лайки и репосты в Интернете

Владимир Путин подписал пакет законов о частичной декриминализации статьи о возбуждении ненависти. Речь идет о смягчении ответственности по делам за так называемые "лайки" и "репосты" в Интернете, передает "Россия 24".Из разряда уголовных эти дела переходят в разряд административных правонарушений только если человек попался впервые. Тогда штраф или обязательные работы. Если повторно — может грозить реальный срок.