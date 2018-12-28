Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета пообещал поддержку волонтерским центрам в регионах, в том числе и тем, которые открываются представителями бизнеса.

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета пообещал поддержку волонтерским центрам в регионах, в том числе и тем, которые открываются представителями бизнеса.Глава государства подчеркнул, что формирование волонтерских центров следут разворачивать активнее. "Такие точки притяжения должны быть в городах, других населенных пунктах, в школах, колледжах, вузах", — сказал Путин.Запрос со стороны молодежи на участие в волонтерском движении очень большой, отметил Путин, уточнив, что и старшее поколение готово делиться знаниями и опытом на благо общества.Президент также заявил, что следует оказывать поддержку бизнесу, который создает корпоративные волонтерские центры.2019 года станет в России Годом волонтера, однако государство и в дальнейшем будет поддерживать волонтерское движение, добавил Путин.