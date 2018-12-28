Очередной случай нападения на бригаду скорой помощи произошел сегодня утром в Петербурге. Медики приехали по вызову к мужчине, который переутомился в баре и лег отдыхать прямо на улице. Пациента привели в чувство и предложили полечить, на что мужчина ответил агрессивным отказом.

Очередной случай нападения на бригаду скорой помощи произошел сегодня утром в Петербурге. Медики приехали по вызову к мужчине, который переутомился в баре и лег отдыхать прямо на улице. Пациента привели в чувство и предложили полечить, на что мужчина ответил агрессивным отказом.На набережную реки Мойки рано утром приехала карета скорой. Неподалеку отсюда находится сразу несколько баров, вероятно, там и выпивал мужчина, которому после понадобилась помощь врачей. Медики привели его в сознание и решили везти в больницу, но нетрезвый пациент стал активно сопротивляться. Видимо, не хотел заканчивать праздник. Девушка, которая шла мимо, сняла происходящее на камеру мобильного телефона.На кадрах видно, как агрессивный мужчина силой вытаскивает врача из автомобиля и бросает на землю. На помощь фельдшеру выбежали его коллеги, но даже втроем они не смогли усмирить бунтаря. Пришлось вызывать полицейских."На место прибыли сотрудники полиции и без происшествий помогли врачам сопроводить его в приемный покой больницы, где он и был передан врачам", — сообщил Вячеслав Степченко, начальник УИиОС ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Избитому врачу помощь медиков не понадобилась, он продолжил работать. Хотя агрессивный мужчина использовал в драке не только кулаки, но и зубы. Вся бригада после этого вызова осталась искусанной пациентом. Инцидентом уже заинтересовался Следственный комитет РФ.