Актер Владимир Зеленский не может быть серьезным кандидатом на выборах президента Украины. По мнению политолога Дмитрия Корнейчука, комик, несмотря на его критику нынешнего режима, – подставной кандидат, который играет в пользу президента Незалежной Петра Порошенко.

АктерВладимир Зеленский не может быть серьезным кандидатом на выборахпрезидента Украины. По мнению политолога Дмитрия Корнейчука, комик,несмотря на его критику нынешнего режима, – подставной кандидат, которыйиграет в пользу президента Незалежной Петра Порошенко.Экспертполагает, что задача Зеленского – оттянуть часть протестных голосов наюго-востоке страны у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и у "Оппозиционного блока". "Зеленский должен стать орудием критики Банковой(улица Банковая – местонахождения Администрации президента Украины. – Прим. ред.) противнеугодных ей кандидатов", – написал аналитик на своей странице в Facebook.Корнейчук полагает, что оппоненты должны вести борьбу с рвущимся во власть актером, тогда как президент Незалежнойбудет находиться над схваткой. В таком случае Зеленский выступит как быгромоотводом критики, которая должна была направляться в адресПорошенко."Приподсчете в участковых комиссиях часть голосов за Зеленского банальнопереложат за власть, повышая шансы Порошенко просочиться во второй тур",– полагает эксперт.Поповоду политического будущего Зеленского у Корнейчука никаких иллюзийнет. По его мнению, комик – лишь расходный материал, который используют ивыкинут за ненадобностью.Зеленскийчасто критикует политику нынешней украинской власти, вместе с темрегулярно отмечается антироссийскими действиями и заявлениями. Онподдержал операцию в Донбассе и выделил деньги на финансированиевооруженных формирований.Очередныевыборы президента Украины состоятся в марте 2019 года. За несколькомесяцев до голосования рейтинги не впечатляют: лидера Незалежной готовы поддержать лишь 10% украинцев. Возможно, поэтому украинский лидер прикладывается к бутылке – трезвым еще видят все реже. Примерно на столько же голосов может рассчитывать Владимир Зеленский.Многиеэксперты делают ставку на Юлию Тимошенко. По данным социологическойгруппы "Рейтинг", отдать голос за "оранжевую принцессу" готовы 14%граждан Незалежной. У еще одного кандидата – лидера группы "Океан Ельзи" Станислава Вакарчука – шансов поменьше. Управление страной ему готовы доверить 4% украинцев.