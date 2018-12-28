Президент Владимир Путин исполнил мечту 10-летнего мальчика, который хотел пожать ему руку.

Президент Владимир Путин исполнил мечту 10-летнего мальчика, который хотел пожать ему руку.О проекте "Мечтай со мной" Путину рассказали на форуме волонтеров России. Глава государства собрал все пять конвертов, которые к тому моменту оставались на стенде, там в том числе было и письмо Коли Кузнецова, страдающего от тяжелого заболевания.В четверг Путин встретил Колю и его маму в Кремле. Глава государства расспросил мальчика про занятия самбо, поинтересовался, понравилась ли ему экскурсия по Кремлю и пожал ему руку. По просьбе мамы ребенка, Путин также подписал экипировку Коли для занятий по самбо, правда, из-за проблем со здоровьем мальчик заниматься пока не может. Мама пообещала сыну, что форму с президентским автографом он наденет на первые же соревнования после победы над болезнью.Путин же в подарок от гостей получил именную майку с логотипом клуба, где занимается Коля.Президент на прощание обнял мальчика и поздравил его и его маму с наступающим Новым годом.Коля же рассказал, что даже не думал, что его мечта сбудется, а также, что рукопожатие главы государства было крепким.Ранее Путин исполнил мечты еще четырех детей: для Вероники, которая мечтала увидеть кино изнутри, была организована экскурсия по Мосфильму; Артем, мечтавший увидеть Петербург с высоты птичьего полета, смог пролететь над городом на президентском вертолете; Регина, увлекающаяся журналистикой, взяла у президента интервью, а Арслан побывал на борту президентского самолета и снял видеоролик об этом.