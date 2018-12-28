В воскресенье, 30 декабря, на телеканале Россия 24 не пропустите новое расследование Эдуарда Петрова — Пьющие-2, или Алкотабачная мафия. Фильм рассказывает о борьбе с контрафактным алкоголем.

От Калининграда до Дальнего Востока продолжают спаивать население. Символическая жизнь измеряется количеством суррогатного пойла. Злоумышленники научились качественно подделывать акцизные марки на алкопродукцию. Для производителей самое счастливое время — праздничные дни в стране. В праздники Россия теряет сотни своих сограждан, а алкотабачная мафия получает баснословную прибыль.В воскресенье, 30 декабря, на телеканале "Россия 24" не пропустите новое расследование Эдуарда Петрова — "Пьющие-2, или Алкотабачная мафия". Фильм рассказывает о борьбе с контрафактным алкоголем.