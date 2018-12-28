Специалисты из Университета Копенгагена в Дании разработали вакцину, которая поможет избавиться от лишних килограммов. Как утверждают ученые, люди смогут худеть, не вставая с дивана.

Специалисты из Университета Копенгагена в Дании разработали вакцину,которая поможет избавиться от лишних килограммов. Как утверждают ученые, людисмогут худеть, "не вставая с дивана".Исследователи активно изучали работу интерлейкина 6 – провоспалительногои антивоспалительного цитокина, который стимулирует реакцию иммунной системы науничтожение чужеродных раздражителей. Оказалось, что этот белок вырабатываетсяв огромном количестве во время физических нагрузок и может работать какпусковой механизм для сжигания жира.На основе полученных данных ученые создали препарат, которыйдействует как энергетический регулятор и направляет накопленную энергию наизбавление от лишнего веса. Иными словами, вакцина вводит организм в заблуждение и заставляетклетки избавляться от подкожного жира. Ученые уверены, что теперь людям не нужно будет тратить много часов в спортзале, чтобы привести себя в форму. Сейчас исследователи хотят получить разрешение на испытание этого препарата на живых организмах.Ранее международная группа ученых обнаружила механизм,который провоцирует развитие ожирения. Они установили, что гормон лептин,регулирующий энергетический обмен, блокируют продукты, которые содержат большоеколичество жира. При употреблении такой пищи вырабатывается фермент матрикснаяметаллопротеиназа 2 (ММР-2). Опыты на мышах показали, что подавление этоговещества нормализует действие лептина.