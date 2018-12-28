Президент США Дональд Трамп в январе 2019-го может издать указ, запрещающий американским закупать продукцию китайских Huawei и ZTE — двух крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования за пределами Соединенных Штатов. Необходимость директивы обусловлена опасениями, что железо иностранного производства может представлять угрозу национальной безопасности и использоваться для слежки за гражданами.

Президент США Дональд Трамп в январе 2019-го может издать указ, запрещающий американским закупать продукцию китайских Huawei и ZTE — двух крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования за пределами Соединенных Штатов. Необходимость директивы обусловлена опасениями, что "железо" иностранного производства может представлять угрозу национальной безопасности и использоваться для слежки за гражданами.Распоряжение Трампа будет ссылаться на "Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях", который разрешает президенту США регулировать торговлю в случае возникновения чрезвычайной ситуации, представляющей угрозу для США. Как ожидается, министерство торговли США запретит американским фирмам закупки у китайцев уже в начале следующего годаВ Белом доме обсуждают документ уже более восьми месяцев, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Текст окончательно пока не согласован, однако Huawei, ZTE или другие иностранные компании не будут в нем явно упоминаться.В пресс-службе Huawei и ZTE на запрос агентства не ответили. Ранее обе компании отрицали обвинения в том, что их продукция используется для слежки.”СМИ: Huawei обогнала Samsung по выручке от смартфонов в России читайте такжеВласти США значительно усилили давление на китайские компании в этом году. В феврале американские разведслужбы порекомендовали гражданам не покупать устройства Huawei, а в августе пользоваться услугами и комплектующими этой фирмы запретили всем госучреждениям США.