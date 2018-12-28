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<a href="http://33live.ru/novosti/28-12-2018-rossijskie-diplomaty-vyyasnyayut-byli-li-vo-vzorvannom-avtobuse-rossiyane.html" target="_blank">Российские дипломаты выясняют, были ли во взорванном автобусе россияне</a> - По предварительным данным, в результате подрыва автобуса в районе Великих пирамид недалеко от Каира погибли два человека, еще 14 пострадали, сообщил корреспондент ВГТРК в Египте. Российские дипломаты сейчас выясняют, могли ли в автобусе находится наши соотечественники.