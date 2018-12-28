Член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал заявление
певицы Лолиты. Артистка сообщила в интервью, что Крым для нее по-прежнему
является Украиной. Эта фраза певицы вызвала большой общественный резонанс.
Член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал заявление
певицы Лолиты. Артистка сообщила в интервью, что Крым для нее по-прежнему
является Украиной. Эта фраза певицы вызвала большой общественный резонанс.
Вадим Манукян отметил, что, делая подобные
заявления, Лолита работает против крымчан – обесценивает их выбор. Она автоматически становится на сторону
украинского президента Петра Порошенко.
"А чего здесь стесняться? Это предательство
России и выбора крымчан в 2014 году. А еще это настоящий подарок Петру
Порошенко. На фоне завершившегося военного положения на Украине и фактически
старта президентской кампании у Петра Алексеевича появился джокер в женском
обличье, да еще и в России", – отметил Манукян в беседе с "Дни.ру".
Общественник предположил: возможно, певица
просто тоскует по Украине. Ее друзья и родственники остались
там, она не может их навестить. Однако ностальгию Лолиты по детству и юности власти Незалежной
могут использовать в своих интересах.
"Сейчас, если Порошенко не страдает повышенным
идиотизмом, он должен резко пересмотреть историю с запретом на въезд Лолиты на
территорию Украины. Мало того, я бы лично посоветовал ему вручить Милявской
звание народной артистки Украины. Петр Алексеевич очень любит раскольников.
Пример томоса и создание ПЦУ говорят именно об этом. Конечно, Лолита – это
подарок к старту его кампании, и я представляю, как себя чувствуют сейчас
Тимошенко и Зеленский, которые бы точно погрели руки на этой истории, будь они у
власти. Хотя, я уверен, что они еще найдут, как разыграть этот козырь в своих
президентских кампаниях. А Лолита, безусловно, тоскует по Украине, у нее там
родня, с которой она не имеет возможности увидеться", – рассудил эксперт.
Манукян
считает, что на подобные высказывания надо реагировать очень жестко. Он призвал
крымчан бойкотировать концерты артистки.
"Надеюсь, что крымчане в ответ на подобное
предательство найдут, что ответить Милявской, а россияне, которые поддержали
присоединение Крыма к России, уверен, наградят Лолиту только презрением. Бойкот
ее концертов с их стороны станет лучшим ответом. Так хочет на Украину? Пусть
тогда поет и гастролирует тоже там и деньги там собирает. Хотя если вся эта
история не принесет ей такую желанную путевку в Киев, то участь ее мне видится
незавидной. Пустые залы в России на ее концертах станут лучшим ответом на подобные
выказывания", – резюмировал Вадим Манукян.