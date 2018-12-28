Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал заявление певицы Лолиты. Артистка сообщила в интервью, что Крым для нее по-прежнему является Украиной. Эта фраза певицы вызвала большой общественный резонанс.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал заявлениепевицы Лолиты. Артистка сообщила в интервью, что Крым для нее по-прежнемуявляется Украиной. Эта фраза певицы вызвала большой общественный резонанс.Вадим Манукян отметил, что, делая подобныезаявления, Лолита работает против крымчан – обесценивает их выбор. Она автоматически становится на сторонуукраинского президента Петра Порошенко."А чего здесь стесняться? Это предательствоРоссии и выбора крымчан в 2014 году. А еще это настоящий подарок ПетруПорошенко. На фоне завершившегося военного положения на Украине и фактическистарта президентской кампании у Петра Алексеевича появился джокер в женскомобличье, да еще и в России", – отметил Манукян в беседе с "Дни.ру".Общественник предположил: возможно, певицапросто тоскует по Украине. Ее друзья и родственники осталисьтам, она не может их навестить. Однако ностальгию Лолиты по детству и юности власти Незалежноймогут использовать в своих интересах."Сейчас, если Порошенко не страдает повышеннымидиотизмом, он должен резко пересмотреть историю с запретом на въезд Лолиты натерриторию Украины. Мало того, я бы лично посоветовал ему вручить Милявскойзвание народной артистки Украины. Петр Алексеевич очень любит раскольников.Пример томоса и создание ПЦУ говорят именно об этом. Конечно, Лолита – этоподарок к старту его кампании, и я представляю, как себя чувствуют сейчасТимошенко и Зеленский, которые бы точно погрели руки на этой истории, будь они увласти. Хотя, я уверен, что они еще найдут, как разыграть этот козырь в своихпрезидентских кампаниях. А Лолита, безусловно, тоскует по Украине, у нее тамродня, с которой она не имеет возможности увидеться", – рассудил эксперт.Манукянсчитает, что на подобные высказывания надо реагировать очень жестко. Он призвалкрымчан бойкотировать концерты артистки."Надеюсь, что крымчане в ответ на подобноепредательство найдут, что ответить Милявской, а россияне, которые поддержалиприсоединение Крыма к России, уверен, наградят Лолиту только презрением. Бойкотее концертов с их стороны станет лучшим ответом. Так хочет на Украину? Пустьтогда поет и гастролирует тоже там и деньги там собирает. Хотя если вся этаистория не принесет ей такую желанную путевку в Киев, то участь ее мне видитсянезавидной. Пустые залы в России на ее концертах станут лучшим ответом на подобныевыказывания", – резюмировал Вадим Манукян.