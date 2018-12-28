Россиян среди жертв взрыва рядом с Пирамидами Гизы нет. Об этом посольство РФ в Египте написало в микроблоге Twitter. Информация предварительная, уточняют в диппредставительстве, дипломаты следят за развитием ситуации.

Россиян среди жертв взрыва рядом с Пирамидами Гизы нет. Об этом посольство РФ в Египте написало в микроблоге Twitter. Информация предварительная, уточняют в диппредставительстве, дипломаты следят за развитием ситуации.Вечером 28 декабря в районе Пирамид Гизы был взорван туристический автобус. По предварительным данным, среди жертв взрыва российских граждан нет. Посольство продолжает выяснять все обстоятельства случившегося. pic.twitter.com/5CJn1sMy1X— RussianEmbassy EGYPT