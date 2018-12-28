Алексей Щербина от всей души пожелал А.А. Румянцевой в грядущем году много радости и тепла, долгих лет жизни и крепкого здоровья...

В преддверии Нового года врио начальника 1 оперативно-розыскной части Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Алексей Щербина от имени руководящего состава и сотрудников УЭБиПК поздравил ветерана ВОВ и органов внутренних дел майора милиции в отставке Анну Андреевну Румянцеву с предстоящими праздниками.Во время предпраздничного чаепития Анна Андреевна поделилась своими воспоминаниями о службе в ОБХСС. «В 1944 году, – рассказывает ветеран, – пришла по разнарядке на службу в милицию, где так и осталась, прикипев к любимой работе душой и сердцем, более чем на три десятка лет. Многих эпизодов я уже и не помню, – улыбается, – и здесь причина не в возрасте, а в большом количестве этих моментов. Много пришлось увидеть и пережить, но, несмотря на трудности милицейской службы, я осталась обаятельной женщиной с непоколебимым оптимизмом».В завершение встречи Алексей Щербина от всей души пожелал А.А. Румянцевой в грядущем году много радости и тепла, долгих лет жизни и крепкого здоровья, прекрасного настроения и бодрости духа.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73