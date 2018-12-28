На берегу Крыма недалеко от Керченского пролива обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
<a href="http://33live.ru/novosti/28-12-2018-ryadom-s-kerchenskim-prolivom-nashli-bombu.html" target="_blank">Рядом с Керченским проливом нашли бомбу</a> - На берегу Крыма недалеко от Керченского пролива обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
[url=http://33live.ru/novosti/28-12-2018-ryadom-s-kerchenskim-prolivom-nashli-bombu.html]Рядом с Керченским проливом нашли бомбу[/url] - На берегу Крыма недалеко от Керченского пролива обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны.