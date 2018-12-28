На берегу Крыма недалеко от Керченского пролива обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны.

На берегу Крыма недалеко от Керченского пролива обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны, передает ТАСС. Вес бомбы составил 250 килограммов. Для уничтожение ее передали взрывотехникам МЧС России.