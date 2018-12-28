Вокруг звездного семейства разразился громкий скандал. В центре него оказалась наследница знаменитого певца – 18-летняя Стефания.

Вокруг звездного семейства разразилсягромкий скандал. В центре него оказалась наследница знаменитого певца – 18-летняяСтефания.ПользовательницаInstagramkatarina_miro утверждает,что девушка бесплатно взяла в ее магазине бикини, обещав "отработать" их стоимость рекламой в своем микроблоге. Однако, по словамдизайнера-бизнесвумен, так и не сдержала слово.Отчаявшисьпоговорить об этом с самой Стешей, москвичка обратилась за помощью к ееизвестному отцу – Дмитрию Маликову, но и от него ответа не получила, передает Paparazzi.ru. Девушка осмелилась написатьпевцу в микроблог еще раз в надежде на справедливость. Она хочет, чтобы ей вернули деньги или выполнили обещание."Уважаемый Дмитрий, у меня сложилась неприятнаяситуация с вашей дочерью Стешей. Очень не хотелось вас беспокоить, но у меня неостается выбора, надеюсь на ваше понимание и помощь… У меня свой небольшоймагазин купальников, весь товар шью сама, полгода назад Стеша приобрела у меняпять купальников на сумму 27000 рублей, обещав расплатиться за них рекламой", -рассказала дизайнер в Instagram."Некоторое время Стеша держала со мной связь, ссылаясь на то, что забывала онашем договоре, но последние несколько месяцев она игнорирует мои сообщения", -констатировала она.Если это правда, тоситуация действительно получилась очень некрасивая. Но пока утверждать то, чтоистория правдивая, официально нельзя. Ведь никаких комментариев второй стороны –семьи Маликовых, еще нет.