Вокруг звездного семейства разразился
громкий скандал. В центре него оказалась наследница знаменитого певца – 18-летняя
Стефания.
Вокруг звездного семейства разразился
громкий скандал. В центре него оказалась наследница знаменитого певца – 18-летняя
Стефания.
Пользовательница
Instagram
katarina_miro утверждает,
что девушка бесплатно взяла в ее магазине бикини, обещав "отработать" их стоимость рекламой в своем микроблоге. Однако, по словам
дизайнера-бизнесвумен, так и не сдержала слово.
Отчаявшись
поговорить об этом с самой Стешей, москвичка обратилась за помощью к ее
известному отцу – Дмитрию Маликову, но и от него ответа не получила, передает Paparazzi.ru. Девушка осмелилась написать
певцу в микроблог еще раз в надежде на справедливость. Она хочет, чтобы ей вернули деньги или выполнили обещание.
"Уважаемый Дмитрий, у меня сложилась неприятная
ситуация с вашей дочерью Стешей. Очень не хотелось вас беспокоить, но у меня не
остается выбора, надеюсь на ваше понимание и помощь… У меня свой небольшой
магазин купальников, весь товар шью сама, полгода назад Стеша приобрела у меня
пять купальников на сумму 27000 рублей, обещав расплатиться за них рекламой", -
рассказала дизайнер в Instagram.
"Некоторое время Стеша держала со мной связь, ссылаясь на то, что забывала о
нашем договоре, но последние несколько месяцев она игнорирует мои сообщения", -
констатировала она.
Если это правда, то
ситуация действительно получилась очень некрасивая. Но пока утверждать то, что
история правдивая, официально нельзя. Ведь никаких комментариев второй стороны –
семьи Маликовых, еще нет.