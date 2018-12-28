Актрису Екатерину Савинову не отпевали после смерти. Лишь 26 лет спустя ее муж добился разрешения перезахоронить супругу по церковному обряду. Присутствовавшие при эксгумации увидели чудо: тело актрисы было нетленным.

Актрису Екатерину Савинову не отпевали после смерти. Лишь 26лет спустя ее муж добился разрешения перезахоронить супругу по церковномуобряду. Присутствовавшие при эксгумации увидели чудо: тело актрисы былонетленным.Историю исполнительницы любимой всеми россиянами роли ФросиБурлаковой напомнил своим подписчикам Станислав Садальский. На своей страничкев соцсети Instagram известный актер рассказал о трагической судьбе ЕкатериныСавиновой.Все помнят сыгранную Савиновой грандиозную Фросю Бурлакову в кинокартине "Приходитезавтра". Сценарий фильма написал специально для Екатерины ее муж, режиссерЕвгений Ташков."Катя и была Фросей. С таким же уникальным голосом втри октавы, такая же непосредственная и диковатая, она также отправилась вМоскву из глухой сибирской Ельцовки поступать "в актрисы", первый раз в жизнисев в поезд", – напомнил Садальский.Актриса долгие годы боролась с мучительным недугом,результатом которого стало психическое расстройство. В 1970 году она бросиласьпод поезд на узловой станции Новосибирска."Она была верующим человеком, пела в церковном хоре, даи перед смертью пошла в храм, но в советское время отличать самоубийцу оттяжелобольной не стали и отпевать Савинову запретили", написалКак пишет , лишь спустя 26 лет ее муж Евгений Ташков добился от епархииразрешения перезахоронить жену по церковному обряду. Во время эксгумации всестали свидетелями чуда. По словам Садальского, тело актрисы оказалось нетленным.