Актрису Екатерину Савинову не отпевали после смерти. Лишь 26
лет спустя ее муж добился разрешения перезахоронить супругу по церковному
обряду. Присутствовавшие при эксгумации увидели чудо: тело актрисы было
нетленным.
Актрису Екатерину Савинову не отпевали после смерти. Лишь 26
лет спустя ее муж добился разрешения перезахоронить супругу по церковному
обряду. Присутствовавшие при эксгумации увидели чудо: тело актрисы было
нетленным.
Историю исполнительницы любимой всеми россиянами роли Фроси
Бурлаковой напомнил своим подписчикам Станислав Садальский. На своей страничке
в соцсети Instagram известный актер рассказал о трагической судьбе Екатерины
Савиновой.
Все помнят сыгранную Савиновой грандиозную Фросю Бурлакову в кинокартине "Приходите
завтра". Сценарий фильма написал специально для Екатерины ее муж, режиссер
Евгений Ташков.
"Катя и была Фросей. С таким же уникальным голосом в
три октавы, такая же непосредственная и диковатая, она также отправилась в
Москву из глухой сибирской Ельцовки поступать "в актрисы", первый раз в жизни
сев в поезд", – напомнил Садальский.
Актриса долгие годы боролась с мучительным недугом,
результатом которого стало психическое расстройство. В 1970 году она бросилась
под поезд на узловой станции Новосибирска.
"Она была верующим человеком, пела в церковном хоре, да
и перед смертью пошла в храм, но в советское время отличать самоубийцу от
тяжелобольной не стали и отпевать Савинову запретили", написал
Как пишет , лишь спустя 26 лет ее муж Евгений Ташков добился от епархии
разрешения перезахоронить жену по церковному обряду. Во время эксгумации все
стали свидетелями чуда. По словам Садальского, тело актрисы оказалось нетленным.