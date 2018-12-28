Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова извинилась за свое заявление в Twitter о том, что мизерный размер детских пособий – это отговорка, чтобы не рожать детей.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова извинилась за свое заявление в Twitter о том, что мизерный размер детских пособий – это отговорка, чтобы не рожать детей, передает "Интерфакс".При обсуждении мер поддержки и разъяснении, что делается для решения проблем, в дискуссии я допустила некорректное выражение, которое, ксожалению, было выхвачено из общего контекста и растиражировано. Я приношу извинения тем, кого эта фраза обидела. Предложения приняли в работу.— Марина Антимонова (@Antimonova_M) 28 декабря 2018 г.24 декабря в Twitter Антимоновой под сообщением о том, что смертность в Самарской области в январе-ноябре 2018 года превысила рождаемость, одна из женщин написала, что не собирается рожать детей "на пособие 50 рублей" и затем кормить их "дешевой едой на пальмовом масле".Министр в ответ на это поинтересовалась, не считают ли жители, что "государство должно всех содержать"."Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т.д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!" — написала Антимонова."Все это оправдание девочки, но не матери! Взрослейте!" — подчеркнула чиновница. Этот комментарий Антимовой из ветки в Twitter уже удален.Как пишет РБК, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что еще не видел сообщения министра. Азаров отметил, что чиновникам нужно быть крайне внимательными к своим словам, иногда их можно по-разному интерпретировать. Он добавил, что в течение пяти дней будет проведена проверка по данному факту.Антимонова занимает должность министра социально-демографической и семейной политики Самарской области с 2012 года.Как следует из декларации, опубликованной на сайте регионального правительства, министр Антимонова за 2017 год заработала более 1,528 миллиона рублей, а доход ее мужа составил 1,556 миллиона рублей.В собственности семьи — земельный участок площадью 968 кв.м, жилой дом площадью 422,5 кв.м и баня площадью 149,5 кв.м. Также в собственности числится легковой автомобиль Subaru Outback, передает РИА Новости.Ранее стало известно, что заявившая школьникам о не просившем их рожать государстве чиновница Ольга Глацких уволилась по собственному желанию.