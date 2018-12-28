Следующим президентом Украины будет женщина-воин. Возможно - Надежда Савченко. Украинцам напомнили о предсказании Анатолия Кашпировского, который пообещал гражданам Незалежной прекращение войны.

Следующим президентом Украины будет женщина-воин. Возможно -Надежда Савченко. Украинцам напомнили о предсказании Анатолия Кашпировского,который пообещал гражданам Незалежной прекращение войны.О встрече Надежды Савченко и Анатолия Кашпировского напомнилпользователям Facebook один из сторонников бывшего депутата Верховной рады.Психотерапевт-телеведущий встречался с Надеждой в ноябре прошлого года. Вразговоре с опальным депутатом Кашпировский заверял, что следующим президентомУкраины станет женщина."Малоизвестный факт. Незадолго до ареста НадеждыСавченко приезжал Анатолий Кашпировский с астрологическим прогнозом, где былосказано, что следующим президентом станет женщина-воин, которая остановит войнуи спасет Украину", – гласит подпись под фотографией.Надежду обвинили в сговоре и подготовке покушения навысшее руководство страны. Ее лишили депутатской неприкосновенности, задержалии отдали под суд. Несмотря на это, Савченко заявила, что намерена участвовать впрезидентских выборах. 5 декабря бывший нардеп объявила сухую голодовку, апозже сообщила, что частично потеряла слух и зрение.Украинцев прогноз Кашпировского для насмешил. "Полныйидиотизм. Она же едва грамотная", "Жаль, ей не хватило мудрости,чтобы не встречаться с шарлатаном", "Интересно, кто эти байкивыдумывает", "Кашпировский такой же провидец, как и я","Так он же энурез лечил", – иронизируют комментаторы. В президентство Савченко они не верят.