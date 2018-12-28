Следующим президентом Украины будет женщина-воин. Возможно -
Надежда Савченко. Украинцам напомнили о предсказании Анатолия Кашпировского,
который пообещал гражданам Незалежной прекращение войны.
Следующим президентом Украины будет женщина-воин. Возможно -
Надежда Савченко. Украинцам напомнили о предсказании Анатолия Кашпировского,
который пообещал гражданам Незалежной прекращение войны.
О встрече Надежды Савченко и Анатолия Кашпировского напомнил
пользователям Facebook один из сторонников бывшего депутата Верховной рады.
Психотерапевт-телеведущий встречался с Надеждой в ноябре прошлого года. В
разговоре с опальным депутатом Кашпировский заверял, что следующим президентом
Украины станет женщина.
"Малоизвестный факт. Незадолго до ареста Надежды
Савченко приезжал Анатолий Кашпировский с астрологическим прогнозом, где было
сказано, что следующим президентом станет женщина-воин, которая остановит войну
и спасет Украину", – гласит подпись под фотографией.
Надежду обвинили в сговоре и подготовке покушения на
высшее руководство страны. Ее лишили депутатской неприкосновенности, задержали
и отдали под суд. Несмотря на это, Савченко заявила, что намерена участвовать в
президентских выборах. 5 декабря бывший нардеп объявила сухую голодовку, а
позже сообщила, что частично потеряла слух и зрение.
Украинцев прогноз Кашпировского для насмешил. "Полный
идиотизм. Она же едва грамотная", "Жаль, ей не хватило мудрости,
чтобы не встречаться с шарлатаном", "Интересно, кто эти байки
выдумывает", "Кашпировский такой же провидец, как и я",
"Так он же энурез лечил", – иронизируют комментаторы. В президентство Савченко они не верят.