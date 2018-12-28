Независимая
Белоруссия скоро исчезнет с политической карты мира, предрекают в
Киеве. Известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон
заявил, что соседняя страна войдет в состав России.
Независимая
Белоруссия скоро исчезнет с политической карты мира, предрекают в
Киеве. Известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон
заявил, что соседняя страна войдет в состав России.
Без
финансовой поддержки России и скидок на энергоносители Белоруссию не
ждет ничего хорошего, полагает Гордон. Он напомнил, что Москва и Минск объединены в рамках Союзного государства.
Лукашенко,
подчеркнул журналист, авторитарный лидер, привыкший поступать
по-своему, но при этом он очень зависим от России. "Если русские не
будут давать по заниженным ценам нефть и газ, независимой Беларуси нет, -
заявил Гордон в эфире телеканала "112 Украина".
По
его словам, над Минском впервые за последние 28 лет нависла угроза
потери самостоятельности. "Можно прогнозировать, что независимого
государства Беларусь скоро не будет", – сказал телеведущий.
Будет
ли Запад противодействовать такому сценарию? Гордон уверен, что нет. Он
отметил, что на историю с Крымом США и Европа отреагировали крайне
вяло. Максимум, на что способны западные страны – выражение
озабоченности, заключил журналист.
Гордон
уже не первый раз нагоняет жути на сторонников независимости
Белоруссии. Ранее он пугал вторжением российской армии в соседнюю
страну. Белорусские вооруженные силы в таком случае сопротивления не
окажут, ведь большинство белорусов выступают за присоединение к России, уверен журналист.
Александру Лукашенко же он предсказал незавидную судьбу. "Может закончиться тем, что его просто вывезут куда-то или он убежит сам", – предположил телеведущий.
Последнее
время отношения Москвы и Минска обострились. Россия неоднократно давала
понять, что дальнейшие преференции для Белоруссии зависят от степени
интеграции между странами. В частности, премьер-министр России Дмитрий
Медведев недавно заявил о введении единой валюты в рамках Союзного
государства России и Белоруссии, интеграции судебных систем.
В Минске же требуют снизить цены на энергоносители и компенсировать потери от российского налогового маневра.
Дальнейшую
судьбу отношений двух стран могут решить переговоры Александра
Лукашенко и Владимира Путина. Батьку ждут в Кремле в субботу, 29
декабря.