Независимая Белоруссия скоро исчезнет с политической карты мира, предрекают в Киеве. Известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что соседняя страна войдет в состав России.

НезависимаяБелоруссия скоро исчезнет с политической карты мира, предрекают вКиеве. Известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордонзаявил, что соседняя страна войдет в состав России.Безфинансовой поддержки России и скидок на энергоносители Белоруссию неждет ничего хорошего, полагает Гордон. Он напомнил, что Москва и Минск объединены в рамках Союзного государства.Лукашенко,подчеркнул журналист, авторитарный лидер, привыкший поступатьпо-своему, но при этом он очень зависим от России. "Если русские небудут давать по заниженным ценам нефть и газ, независимой Беларуси нет, -заявил Гордон в эфире телеканала "112 Украина".Поего словам, над Минском впервые за последние 28 лет нависла угрозапотери самостоятельности. "Можно прогнозировать, что независимогогосударства Беларусь скоро не будет", – сказал телеведущий.Будетли Запад противодействовать такому сценарию? Гордон уверен, что нет. Онотметил, что на историю с Крымом США и Европа отреагировали крайневяло. Максимум, на что способны западные страны – выражениеозабоченности, заключил журналист.Гордонуже не первый раз нагоняет жути на сторонников независимостиБелоруссии. Ранее он пугал вторжением российской армии в соседнююстрану. Белорусские вооруженные силы в таком случае сопротивления неокажут, ведь большинство белорусов выступают за присоединение к России, уверен журналист.Александру Лукашенко же он предсказал незавидную судьбу. "Может закончиться тем, что его просто вывезут куда-то или он убежит сам", – предположил телеведущий.Последнеевремя отношения Москвы и Минска обострились. Россия неоднократно давалапонять, что дальнейшие преференции для Белоруссии зависят от степениинтеграции между странами. В частности, премьер-министр России ДмитрийМедведев недавно заявил о введении единой валюты в рамках Союзногогосударства России и Белоруссии, интеграции судебных систем.В Минске же требуют снизить цены на энергоносители и компенсировать потери от российского налогового маневра.Дальнейшуюсудьбу отношений двух стран могут решить переговоры АлександраЛукашенко и Владимира Путина. Батьку ждут в Кремле в субботу, 29декабря.