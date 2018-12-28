Петра Порошенко ждет незавидная судьба. Вашингтон сделал ставку на газовую принцессу Юлию Тимошенко и готовит арест действующего президента Украины.

ПетраПорошенко ждет незавидная судьба. Вашингтон сделал ставку на газовую принцессуЮлию Тимошенко и готовит арест действующего президента Украины.Штаты без сожаления предадут Порошенко, как многораз до этого сдавали своих ставленников. Такое мнение высказали в эфирепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" бывшийизраильский разведчик Якво Кедми и главный редактор журнала "Национальнаяоборона" Игорь Коротченко."Выборы пройдут не на Украине, а в Вашингтоне.Скорее всего, в Вашингтоне придут к выводу, что вместо Порошенко – Тимошенколучший вариант, менее проблематичный", – предположил Кедми.Коротченкосогласился с коллегой и пошел еще дальше в своих прогнозах. "Порошенко будетзадержан при попытке бегства. Мы еще увидим украинского военного прокурораМатиоса, который будет надевать наручники вместе с оперативной группойпатриотов СБУ, выполняя указание Тимошенко о задержании коррупционера Порошенко",– сказал российский эксперт.По его мнению,на президента повесят всех собак, конфискуют все его деньги и трасты. А народбудет радостно приветствовать на улицах Киева арест Порошенко, резюмировал Коротченко.В этом прогнозенет ничего необычного. Несколько месяцев назад с аналогичными предположениямивыступил бывший соратник Порошенко, экс-министр обороны Украины АнатолийГриценко. Он обвинил шоколадного короля в преступных действиях и выразилуверенность, что скоро тот пойдет под суд за свои деяния, совершенные на постуглавы государства. Речь идет о коррупции и преступной бездеятельности в решенииважных государственных вопросов.