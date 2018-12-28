Петра
Порошенко ждет незавидная судьба. Вашингтон сделал ставку на газовую принцессу
Юлию Тимошенко и готовит арест действующего президента Украины.
Петра
Порошенко ждет незавидная судьба. Вашингтон сделал ставку на газовую принцессу
Юлию Тимошенко и готовит арест действующего президента Украины.
Штаты без сожаления предадут Порошенко, как много
раз до этого сдавали своих ставленников. Такое мнение высказали в эфире
программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" бывший
израильский разведчик Якво Кедми и главный редактор журнала "Национальная
оборона" Игорь Коротченко.
"Выборы пройдут не на Украине, а в Вашингтоне.
Скорее всего, в Вашингтоне придут к выводу, что вместо Порошенко – Тимошенко
лучший вариант, менее проблематичный", – предположил Кедми.
Коротченко
согласился с коллегой и пошел еще дальше в своих прогнозах. "Порошенко будет
задержан при попытке бегства. Мы еще увидим украинского военного прокурора
Матиоса, который будет надевать наручники вместе с оперативной группой
патриотов СБУ, выполняя указание Тимошенко о задержании коррупционера Порошенко",
– сказал российский эксперт.
По его мнению,
на президента повесят всех собак, конфискуют все его деньги и трасты. А народ
будет радостно приветствовать на улицах Киева арест Порошенко, резюмировал Коротченко.
В этом прогнозе
нет ничего необычного. Несколько месяцев назад с аналогичными предположениями
выступил бывший соратник Порошенко, экс-министр обороны Украины Анатолий
Гриценко. Он обвинил шоколадного короля в преступных действиях и выразил
уверенность, что скоро тот пойдет под суд за свои деяния, совершенные на посту
главы государства. Речь идет о коррупции и преступной бездеятельности в решении
важных государственных вопросов.