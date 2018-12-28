В предновогодние дни все думают не только о том, что подать к праздничному столу, но и в чем встретить наступающий праздник. Дизайнер Марина Терентьева поделилась с читателями Дни.Ру советами.

В предновогодние дни все думают не только о том, что подать к праздничному столу, но и в чем встретить наступающий праздник. Дизайнер Марина Терентьева поделилась с читателями Дни.Ру советами."Я рекомендую обратиться внимание на наряды сегмента мидл-ап, которую называют "золотой серединой" между масс-маркетом и лакшери, – говорит Марина. – Это всегда хорошее качество, долговечность носки и адекватная цена. Нормальными я считаю цены от 3500 тысяч рублей за базовую футболку до 38 тысяч за пальто".Еще один совет Марины – не ориентироваться на яркие картинки в Интернете или глянцевых журналах. "То, что хорошо сидит на модели, может совершенно не подходить вам, – уверена модельер. – Важнее не следовать новым сумасшедшим трендам, а найти себя в большом отрезке времени – понять свой стиль, образ, и всегда следовать ему. Поэтому платья надо покупать такие, чтобы их можно было носить и через два, и через три года, оставаясь актуально и не выглядя при этом смешно, как в случае с трендовой одеждой".Рассказала создательница красивой одежды и о том, как правильно выбрать вещь в магазине, чтобы потом не выглядеть смешно.. "Самое важное – тактильное ощущение, то, как ты себя ощущаешь в вещи, – считает Марина. – Когда я еду на фабрику за тканями, то прошу принести мне большое полотно, заворачиваюсь в него и сижу несколько минут, чтобы понять, насколько приятно и комфортно коже. Поэтому старайтесь не носить одежду из синтетики. Не забывайте так же смотреть на качество швов – они должны быть мелкими, ровными"."Женщина в платье должна ощущать себя уверенно и сексуально, – продолжает модельер. – Я бы предложила в этот новый год одеться в леопардовую комбинацию и черный двубортный жакет-оверсайз. Все это можно найти, например, в новогодней капсульной коллекции бренда VIKI 18.11"Дала Марина и советы для женщин, которым за 40. "Важно, чтобы была видна не вещь, а человек, – уверен модельер. – Поэтому в этом возрасте нужно предпочитать монохромные тона, одеваться не ярко, не вычурно, использовать не много косметики. При этом если фигура позволяет женщине носить короткие юбки, то верх должен быть закрыт. Если у нее открыта спина, то надо прикрывать грудь. Правила простые: в 20 лет можно открывать все, в 30 – половину, после 40 – только что-то одно, грудь, спину или ноги".Что же касается элементов базового гардероба, то Марина Теретьева считает, что в гардеробе каждой женщины должен быть мужской костюм, причем жакет размера "оверсайз" может быть и черного, и темно-зеленого цвета, должны быть лодочки на 12-сантиметровом каблуке, должны быть классные джинсы, которые подчеркивают все прелести фигуры и белая футболка. И тогда успех у сильного пола гарантирован!