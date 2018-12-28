Уходящий год был урожайным на политические и связанные с ними скандалы. Как обычно, главными героями светской хроники оказались президент США Дональд Трамп, украинский лидер Петр Порошенко, главы европейских государств и другие сильные мира сего. Дни.ру вспомнили о главных скандалах 2018 года, в которые оказались втянуты политики.

Уходящийгод был урожайным на политические и связанные с ними скандалы. Какобычно, главными героями "светской хроники" оказались президент СШАДональд Трамп, украинский лидер Петр Порошенко, главы европейскихгосударств и другие сильные мира сего. "Дни.ру" вспомнили о главных скандалах 2018 года, в которые оказались втянуты политики.Любвеобильный миллиардерВокруг 45-го президента США скандалы возникают постоянно. То пресловутый "сговор с Россией", то сомнительные заявления в Twitter, то неуплата налогов. В начале 2018 года вскрылись некоторое любопытные факты из личной жизни американского лидера.январе в прессе появилась информация, что Трамп накануне президентскихвыборов заплатил порноактрисе Стефани Клиффорд, известной подпсевдонимом Сторми Дэниэлс,за молчание об их связи, которая якобы имела место в 2006 году. Сольситуации в том, что миллиардер в то время был женат на своей нынешнейсупруге Меланье.Газета The Wall Street Journalсообщала, что юрист Трампа Майкл Коэн купил молчание женщины за 130тысяч долларов. Адвокат опроверг распространенные в СМИ сведения, назвавих клеветой.следующем месяце вокруг главы Белого дома разразился новыйсекс-скандал. На этот раз о связях с Трампом рассказала модель Карен Макдугал. В прессе сообщалось, что знакомство состоялось в 2006 году, затем начались встречи. Соратник миллиардера Дэвид Пекер якобы заплатил ей 150 тысяч долларов за молчание во время президентской кампании. Представители 45-го президента США отрицали и эту информацию.Впрочем, от ответственности уйти все равно не удалось. Недавно суд приговорил Майкла Коэнак трем годам заключения за нарушение избирательного законодательства иложь конгрессу. Адвоката признали виновным в том, что он покрывалпохождения своего босса."Агент влияния"В июле прямо в день саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в США была задержана гражданка России Мария Бутина– глава общественной организации "Право на оружие". Американский минюстобвинил ее в продвижении российских политических интересов. В общейсложности ей грозит до 15 лет лишения свободы.Бутинаякобы действовала сообща с неким влиятельным российским чиновником. Вматериалах обвинения сказано, что ранее он работал в законодательнойвласти, а затем получил должность в Центробанке. Кроме того, заявляют вФБР, арестованная могла вступать в интимную связь с высокопоставленнымиамериканскими лицами для достижения своих целей.В середине декабря в суде столичного округа Колумбия Бутинапризнала вину по пункту обвинения о сговоре с целью нарушения законовоб иностранных агентах в США. Также россиянка подписала документы осделке с прокуратурой. Следующее слушание назначено на 12 февраля.Почетный гостьСкандальной оказалась и свадьба главы министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.Почетным гостем на церемонии бракосочетания был Владимир Путин. Главагосударства произнес тост и станцевал с невестой. Подарком длямолодоженов стало выступление Кубанского казачьего хора.Западная пресса закатила истерику из-за посещения Путиным свадьбы и начала искать скрытые смыслы. Так, во французском издании Le Mondeзаявили, что танец президента России с главой австрийского МИДа говорито желании Путина "станцевать с Европой". Визит главы российскогогосударства западные комментаторы назвали "геополитическим шагом",подрывающим европейское единство.Другие увидели в действиях Кнайсль какой-то "акт подчинения, падение на колени". На дипломата обрушились с критикой из-за того, что на меры безопасности в связи с приездомВладимира Путина власти Австрии потратили солидную сумму. Некоторые изместных политиков потребовали отставки главы внешнеполитическоговедомства.Заклятый союзникУходящийгод для президента Белоруссии Александра Лукашенко выдался непростым.Москва начала требовать от него не только красивых слов, но и реальныхшагов в направлении интеграции двух стран. Батьку это очень задело,поэтому на протяжении чуть не всего года он отмечался весьма резкимивысказываниями в адрес России.Летомпосле нескольких напряженных встреч с Путиным Лукашенко пожаловался,что Москва считает Минск "вассалом" и не хочет исполнять своиобязательства. В декабре белорусский лидер позволил себе откровеннохамское поведение на заседании Евразийского экономического совета. Онперебивал Владимира Путина и на повышенных тонам высказывал российскомулидеру свои претензии. Позже скандалист Лукашенко был вынужденизвиниться.Скажи мне, кто твой другПод конец года президент Украины Петр Порошенко вляпался в грязный скандал с оказанием интим-услуг. Советник лидера Незалежной Юрий Бирюков вместе с женой организовал контору подвывеской турфирмы, которая занималась переправкой молодых и симпатичныхдевушек в Европу.марте 2014 года после госпереворота Бирюков создал фонд "КрыльяФеникса", занимавшейся сбором средств для военнослужащих украинскойармии. Правда, все пожертвования советник украинского лидера собирал насвою личную банковскую карту.Скандалс интим-услугами ударил по и без того невысокому рейтингу Порошенко. Занесколько месяцев до президентских выборов уровень его одобрения непревышает 12%. С такой слабой поддержкой лидеру Незалежной остается надеяться лишь на фальсификации и подтасовки.Павший кумирДепутатВерховной рады Надежда Савченко в 2018 году превратилась из народногогероя во всеобщего изгоя. В марте ее обвинили в подготовке теракта сцелью захвата власти. Разразился жуткий скандал, который больно ударилпо и без того неоднозначной репутации одиозного парламентария. Савченко вновь оказалась зарешеткой.Сейчасона по-прежнему находится в следственном изоляторе. В общей сложности ей грозит до десяти лет лишения свободы. Тем не менее сдаваться Савченконе собирается. Одиозный парламентарий заявила, что намерена бороться запрезидентский пост. Лишение свободы ее не смущает: по словам Савченко,она готова вести предвыборную агитацию из автозака.Ссора "хромых уток"КанцлерГермании Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании сталиучастницами дипломатического скандала. В ходе сентябрьского саммита вавстрийском Зальцбурге в сентябре Ангела Меркель продемонстрировалаТерезе Мэй свое неуважение, отказавшись пожать главе кабмина Ее Величества руку.Приэтом Меркель тепло поприветствовала других лидеров. политиков. Западныежурналисты предположили, что таким образом что канцлер ФРГ решилаотомстить Мэй за брекзит.