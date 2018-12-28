Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, направленных на улучшение общественной жизни граждан. В числе инициатив, которые вступят в силу в 2019 году, — смягчение наказания за лайки и репосты (ст. 282 УК РФ) и отмена национального роуминга. Кроме того, вводятся нормы, предполагающие ответственное обращение граждан с животными, уменьшение числа фиктивных браков и предоставление бесплатного спутникового телевидения вне зон цифрового вещания

Так, глава государства одобрил закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ Возбуждение ненависти либо вражды. Ранее российский лидер сам и внёс законодательную инициативу на рассмотрение депутатов Государственной думы. Теперь, согласно документу, за преступления по 282-й статье будут возбуждать административные дела, но только если гражданин совершил подобное преступление впервые и его действия не представляют серьёзной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. При этом правонарушителю будет грозить уголовная ответственность, если нарушение 282-й статьи в течение года произойдёт не единожды. Речь, в частности, идёт о смягчении ответственности по делам за лайки и репосты в интернете.Кроме того, Владимир Путин подписал законопроект О внесении изменений в статьи 46 и 54 Федерального закона О связи, согласно которому на территории России с 1 июля 2019 года отменяется национальный роуминг. Документ предусматривает, что на территории РФ оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг абоненту вне зависимости от того, находится ли он на территории своего региона или за его пределами. При этом абонент по-прежнему будет оплачивать телефонное соединение, установленное с вызываемым собеседником, находящимся за пределами территории РФ.Ещё одним документом, который подписал глава государства стал закон Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Данная законодательная инициатива рассматривалась в Госдуме восемь лет — с марта 2010 года. Вводится запрет на умерщвление животных под любым предлогом, организацию боёв, натравливание зверей друг на друга и на людей. Кроме того, запрещается пропаганда жестокого обращения с животными, нельзя избавляться от животных без передачи их новому владельцу или помещения в приют. Вводится запрет на контактные зоопарки в ТЦ и на содержание животных в барах и ресторанах.Президент РФ подписал закон о внесении изменений в статьи 6 и 11 Федерального закона О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Документ направлен на искоренение случаев заключения фиктивных браков граждан РФ с иностранцами, целью которых является получение разрешения на временное проживание в России.Также Владимир Путин утвердил закон О внесении изменений в статью 46 Федерального закона О связи, согласно которому граждане РФ, проживающие в районах вне зоны эфирного цифрового вещания, будут бесплатно обеспечены спутниковым ТВ для того, чтобы иметь доступ к обязательным общедоступным теле- и радиоканалам. Гражданам придётся заплатить только за спутниковую тарелку, при этом социально незащищённым слоям населения стоимость оборудования будет компенсирована за счёт регионального бюджета.