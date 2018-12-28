Жители Таганского района Москвы устроили конкурс на лучшего снеговика. Новогодние фигуры появились почти в каждом дворе. К соревнованию каждый подошел творчески: кто-то слепил снежную бабу гигантских размеров, а кто-то - целое семейство поросят, которые символизируют наступающий год.

Жители Таганского района Москвы устроили конкурс на лучшего снеговика. Новогодние фигуры появились почти в каждом дворе. К соревнованию каждый подошел творчески: кто-то слепил снежную бабу гигантских размеров, а кто-то — целое семейство поросят, которые символизируют наступающий год.Новогоднее настроение жители Таганского района Москвы создают себе сами: в каждом дворе слепили по снеговику и снежной бабе. К делу подошли по-взрослому серьезно, но радовались как дети.- Снег плохо лепился. Но сделали, как могли!Началось все неделю назад: на собрании местных жителей предложили устроить конкурс, кто слепит лучшую снежную фигуру. Ответственность на себя взяли дворники, а жители помогли."Уже более 20 скульптур разных в районе создано. И продолжают еще лепить. Ну, а оценивать у нас будут жители посредством социальных сетей", — говорит Михаил Алехин, первый заместитель главы управы Таганского района Москвы по вопросам ЖКХ.Трехметрового снеговика слепил Талант — так зовут местного дворника. На произведение ушло полдня. Жители соседнего дома принесли ведро, морковь, мишуру и даже плащ, по которому и имя снеговику дали — теперь он Красный плащ.А в Ковровом переулке решили не лепить обычных снеговиков, а выбрали символ наступающего года. Получилось натуралистично, формы у свиньи как настоящие. Над снежной скульптурой работали 11 человек.- Обычно снеговики, а тут символ наступающего года. Это просто восхитительно!Свинье из снега слепили даже потомство — поросят, правда, постоянно разбирают дети, поэтому приходится лепить новых. Но местным жителям это, кажется, только в радость.