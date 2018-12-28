Известная телеведущая опубликовала трогательный снимок со своим сыном Платоном. Фотография появилась на странице Ксении Собчак в Instagram.

Известная телеведущая опубликовала трогательный снимоксо своим сыном Платоном. Фотография появилась на странице Ксении Собчак в Instagram.На снимке мать журналистки держит на руках двухлетнегомальчика. "Модная прическа получилась", – подписала фотографию звезда. Платон вновьсидит к зрителям спиной, потому что пока не хочет показывать лицо ребенкапользователям.Многим подписчикам понравился такой искренний снимокбабушки с внуком: "Отличная у вас бабушка", "Как хорошо, что есть бабушки. Внадежных руках", "Бабушка и Платон одно целое", "Бабушка и внук… Трогательно", "Такоетеплое, непостановочное фото".Однако в реальной жизни отношения телеведущей с матерью не такие гладкие, как в социальных сетях. В детском возрасте Ксения часто становилась жертвой критики строгой родительницы, причем насмешки преследовали ее, когда она стала взрослой. Журналистка заявила, что будет вести себя иначе со своим сыном."Мама очень любит покритиковать меня при муже, любит что-то прокомментировать… Я понимаю, что она всю жизнь хотела, чтобы я была самой лучшей. Но это имеет другую сторону. Я никогда не слышала слов похвалы, которые хотела бы слышать. Я не хочу, чтобы у меня с сыном было так же. Я бы хотела научиться отпускать, не критиковать, принимать его таким, какой он есть, независимо от того, нравится мне это или нет", – отметила звезда.Напомним, родила мальчика в ноябре 2016 года. До этогожурналистка относилась к материнству скептически и считала себя приверженцемдвижения "чайлдфри", участники которого не хотят заводить детей.