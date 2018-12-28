Состоялась грандиозная премьера ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки по мотивам сказки про аленький цветочек. На спектакле побывала и продюсер Яна Рудковская, которая днями ранее демонстрировала свое представление на льду Лебединое озеро. Зрители говорят, что шоу Навки профессиональнее.

Состоялась грандиозная премьера ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки по мотивам сказки про аленький цветочек. На спектакле побывала и продюсер Яна Рудковская, которая днями ранее демонстрировала свое представление на льду "Лебединое озеро". Зрители говорят, что шоу Навки профессиональнее.В Москве состоялась премьера нового ледового шоу "Аленький цветочек". Посмотреть эффектное представление и поддержать прославленную фигуристку пришли не только ее супруг Дмитрий Песков со старшей дочерью Елизаветой, но и весь цвет отечественного шоу-бизнеса: поп-король Филипп Киркоров привел своих детей Аллу-Викторию и Мартина, Николай Басков, все семейство кутюрье Валентина Юдашкина, который, как говорят, находится в ремиссии после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием, Ани Лорак, подавшая на развод, вывела в свет дочь Софию и многие другие.Не осталась в стороне и продюсер Яна Рудковская. Точно неизвестно, сопровождал ли ее супруг. прославленный спортсмен Евгений Плющенко, однако в кулуарах ходят слухи, что Рудковская специально пришла на премьеру. чтобы оценить детище Навки. Дело в том. что днями ранее Яна и Евгений презентовали свое ледовое шоу – "Лебединое озеро".В Сети бурно обсуждают постановку и сравнивают со спектаклем Яны Рудковской. Один зритель, отметив, что относится к фигуристке как к человеку негативно, все же отдал должное ее таланту. "продюсер, если ее дело ее в принципе как-то волнует, должна была вчера просто раздрыдаться от зависти (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – высказал свое мнение комментатор.Он рассказал, что они с семьей были на утреннем представлении. Там большое количество мест было отдано для детей некого благотворительного фонда. Не ожидая многого, в итоге, зритель получил большое удовольствие. Он отметил великолепную организацию, декорации, свет, номера и музыку на шоу. А еще подчеркнул, что в постановке задействовано множество именитых фигуристов: "помимо Навки и чудесного Чернышова , – Виктор Петренко, Смирнов-Кавагути, Ильина, Леонова-Хвалько...". "шоу плюща по фотографиям на фоне этого выглядит как самодеятельность", – прокомментировал другой зритель. "Была вчера на премьере. Все было прекрасно. Очень довольна представлением)", – высказалась третья зрительница. "Бедная Рудковская)) А надо держать лицо.. Ну скажем так : в униформе комиссара наркомнадзора и с улыбкой коммерческого агента Фумитокса у Яны это "получилось")))" – заключил пользователь Сети.