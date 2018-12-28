Командир взвода 6 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве помог оперативно доставить в медицинское учреждение женщину, у которой начались роды...

Как сообщалось ранее, командир взвода 6 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве помог оперативно доставить в медицинское учреждение женщину, у которой начались роды.27 декабря 2018 года командир взвода 6 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Кирилл Андриенко приехал в родильный дом - на выписку счастливой мамы и познакомиться с малышом.Сейчас родители выбирают имя новорожденному мальчику. Все члены семьи поблагодарили сотрудников столичной Госавтоинспекции за оперативно оказанную помощь и доброе отношение. Сотрудник полиции поздравил женщину и пожелали ей и ребенку крепкого здоровья и тепла семейного очага.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81