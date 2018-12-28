Посетители с улыбкой отметили, что такой формат стандартной процедуры был неожиданным и очень приятным.

В преддверии главного зимнего праздника - Нового года жители областного центра, которые обратились за оформлением справки об отсутствии судимости, получили не только требуемый документ, но и заряд отличного настроения на весь день. А подарили им его самая настоящая Снегурочка и руководители Информационного центра УМВД России по Владимирской области.В этот день граждане получали свои справки в красивых новогодних конвертах из рук начальника Информационного центра УМВД полковника полиции Юлии Ячменевой и ее заместителя подполковника полиции Дмитрия Быкова. Всем желающим, которых оказалось немало, сотрудники ИЦ помогали зарегистрироваться на едином портале предоставления государственных услуг, рассказывали о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде, отвечали на все интересующие их вопросы о работе портала. Всех пришедших в этот день граждан полицейские и внучка Деда Мороза поздравили с наступающим праздником и пожелали им прекрасного настроения, удачи и позитива в будущем году..Посетители с улыбкой отметили, что такой формат стандартной процедуры был неожиданным и очень приятным.