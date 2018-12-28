На Кусковской улице злоумышленник похитил транспортное средство, принадлежащее заявителю...

«Оперуполномоченные ОМВД России по району Новогиреево задержали молодого человека по подозрению в краже скутера», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Новогиреево обратился мужчина с заявлением о краже принадлежащего ему скутера.Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный, находясь на Кусковской улице, тайно похитил транспортное средство, принадлежащее заявителю. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний молодой человек. Вытащив ключ зажигания от скутера из багажника, он завел скутер. Второй молодой человек проходит по делу в качестве свидетеля. Похищенное изъято и возвращено потерпевшему.По данному факту следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73