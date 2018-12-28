Двое неизвестных напали на проходившую по улице женщину, пытаясь отнять у нее сумочку...

«Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Текстильщики задержали приезжего мужчину и жительницу столицы по подозрению в попытке грабежа», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило сообщение от жителя района Текстильщики. По его словам, двое неизвестных напали на проходившую по улице женщину, пытаясь отнять у нее сумочку. Мужчина вмешался, отнял у злоумышленников сумку, после чего позвонил в полицию.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции задержали подозреваемых на Волгоградском проспекте. Ими оказались ранее неоднократно судимые 35-летняя женщина и 38-летний мужчина.По данному факту следствием ОМВД России по району Текстильщики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ЮВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по телефону: (495) 376-66-66 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18