Двое неизвестных напали на проходившую по улице женщину, пытаясь отнять у нее сумочку...
«Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Текстильщики задержали приезжего мужчину и жительницу столицы по подозрению в попытке грабежа», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В полицию поступило сообщение от жителя района Текстильщики. По его словам, двое неизвестных напали на проходившую по улице женщину, пытаясь отнять у нее сумочку. Мужчина вмешался, отнял у злоумышленников сумку, после чего позвонил в полицию.
В ходе патрулирования территории сотрудники полиции задержали подозреваемых на Волгоградском проспекте. Ими оказались ранее неоднократно судимые 35-летняя женщина и 38-летний мужчина.
По данному факту следствием ОМВД России по району Текстильщики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники УВД по ЮВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по телефону: (495) 376-66-66 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).
Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18