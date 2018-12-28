В компании Главкосмос пусковые услуги сообщили, что малые космические аппараты из США, Германии, ЮАР, Японии и Испании, которые были запущены на ракете Союз-2.1а вместе с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и выведенные на расчетные орбиты, вышли на связь.

В компании "Главкосмос пусковые услуги" сообщили, что малые космические аппараты из США, Германии, ЮАР, Японии и Испании, которые были запущены на ракете "Союз-2.1а" вместе с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и выведенные на расчетные орбиты, вышли на связь.Ракета стартовала в 05:07 по московскому времени 27 декабря с космодрома Восточный.Этот старт стал заключительным в российской пусковой программе на 2018 год, передает ТАСС.