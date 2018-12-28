Обвиняемого в получении взяток на сумму более 140 миллионов рублей экс-глава Удмуртии Александр Соловьев еще на полгода останется под домашним арестом. Это решение принял Завьяловский районный суд в Удмуртии. Отбывать срок он будет в Удмуртии.

Обвиняемого в получении взяток на сумму более 140 миллионов рублей экс-глава Удмуртии Александр Соловьев еще на полгода останется под домашним арестом. Это решение принял Завьяловский районный суд в Удмуртии. Отбывать срок он будет в Удмуртии.На продлении домашнего ареста до 20 июня 2019 года Завьялову настаивало обвинение, отмечает ТАСС. Защиты просила для экс-чиновника более мягкой меры пресечения в виде запрета совершения определенных действий. Заседание суда проходило в закрытом режиме.Соловьев был арестован по подозрению в многомиллионной взятке 4 апреля 2018 года. В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ л досрочном прекращении полномочий главы республики в связи с утратой доверия. Сначала Соловьев находился под домашним арестом в московской квартире дочери.Экс-глава Удмуртии обвиняется в совершении двух преступлений по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России ("Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере").От представителей строительных компаний с 2014 по 2016 годы. Которые строили мосты через Каму и реку Буй в Удмуртии, получил взятки на 139 миллионов рублей, а также получил долю в компании, которая оценивалась в 2 миллиона 700 тысяч. В обмен он производил незамедлительную оплату из бюджета региона, а также обеспечивал выделение лицензий на пользование участком земли, где добывались стройматериалы.Обвиняемый полностью признал вину и сотрудничал со следствием.