Наставник клуба итальянской футбольной Серии А Милан Дженнаро Гаттузо покинет команду до конца календарного года. Руководство россонери поставило тренеру ультиматум: две победы в ближайших двух матчах или отставка. Уже в игре с Фрозиноне состоялась ничья (0:0).

Наставник клуба итальянской футбольной Серии "А" "Милан" Дженнаро Гаттузо покинет команду до конца календарного года. Руководство "россонери" поставило тренеру ультиматум: две победы в ближайших двух матчах или отставка. Уже в игре с "Фрозиноне" состоялась ничья (0:0).Владельцы "Милана" давно недовольны работой Гаттузо и ему уже не раз прочили увольнение, но наставник сумел "дожить" до конца 2019 года, хотя его подопечные в чемпионате страны идут лишь на скромном 6-м месте.И вот, несколько дней назад совет директоров поставил перед Гаттузо вполне конкретную задачу: выиграть два ближайших матча у не самых сильных клубов "Фрозиноне" (19-е место) и СПАЛ (15-е). Уже в первой игре миланцы выжали скучную нулевую ничью и теперь, по информации Calciomercato, после матча со СПАЛ 29 декабря тренер покинет клуб.Гаттузо работал в "Милане" с ноября 2017 года. В течение нынешней осени на его место прочили соотечественников Антонио Конте, Роберто Донадони и француза Арсена Венгера, который долгие годы работал в английском "Арсенале".