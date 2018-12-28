Сообщения о разводе Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу переходят в категорию слухов. Заявление о расторжении брака пропало, а певица появилась на публике с дочерью Софией.

Сообщения о разводе Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглупереходят в категорию слухов. Заявление о расторжении брака пропало, а певицапоявилась на публике с дочерью Софией.Дочь Ани Лорак очень похожа на супруга артистки – турецкогопредпринимателя Мурата Налчаджиоглу. Пользователи комментируют выложенный в Instagram певицы фотографию спремьеры шоу "Аленький цветочек".Некоторые подписчики взялись обсуждать внешность девочки -мол, она не такая красивая, как мать, не стоило Лорак связываться с Муратом.Однако большинство выражает свое восхищение как самой Каролиной, так и еенаследницей."Не родись красивой..., а родись у звездной богатоймамы и будешь самой красивой уродиной. Что делать... жизнь несправедливая штука",– пишет один из злопыхателей. "Она и так очень похожа на маму такая жекрасивая", – не соглашаются другие комментаторы.Несколько месяцев назад мужа Ани Мурата Налчаджиоглу засталив обществе киевской модели Яны Беляевой в одном из увеселительных заведений. Послеэтого многие стали говорить о расставании супругов, которые прожили в законномбраке 9 лет.Позже стало известно, что подала заявление на развод. Наднях в Киеве должно было состояться первое заседание по этому делу. Однакосупруги прислали вместо себя адвокатов. А заявление о расторжении брака пропало изреестра досудебных решений. По словам юристов, это может означать, что стороныпошли на мировую. Ани Лорак и Мурат свою личную жизнь не комментируют.