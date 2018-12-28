Сообщения о разводе Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу
переходят в категорию слухов. Заявление о расторжении брака пропало, а певица
появилась на публике с дочерью Софией.
Сообщения о разводе Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу
переходят в категорию слухов. Заявление о расторжении брака пропало, а певица
появилась на публике с дочерью Софией.
Дочь Ани Лорак очень похожа на супруга артистки – турецкого
предпринимателя Мурата Налчаджиоглу. Пользователи комментируют выложенный в Instagram певицы фотографию с
премьеры шоу "Аленький цветочек".
Некоторые подписчики взялись обсуждать внешность девочки -
мол, она не такая красивая, как мать, не стоило Лорак связываться с Муратом.
Однако большинство выражает свое восхищение как самой Каролиной, так и ее
наследницей.
"Не родись красивой..., а родись у звездной богатой
мамы и будешь самой красивой уродиной. Что делать... жизнь несправедливая штука",
– пишет один из злопыхателей. "Она и так очень похожа на маму такая же
красивая", – не соглашаются другие комментаторы.
Несколько месяцев назад мужа Ани Мурата Налчаджиоглу застали
в обществе киевской модели Яны Беляевой в одном из увеселительных заведений. После
этого многие стали говорить о расставании супругов, которые прожили в законном
браке 9 лет.
Позже стало известно, что подала заявление на развод. На
днях в Киеве должно было состояться первое заседание по этому делу. Однако
супруги прислали вместо себя адвокатов. А заявление о расторжении брака пропало из
реестра досудебных решений. По словам юристов, это может означать, что стороны
пошли на мировую. Ани Лорак и Мурат свою личную жизнь не комментируют.