Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, услышав фамилию Башарова, отказывается от комментариев. Актер избил свою супругу далеко не в первый раз, и Тарасова хорошо знакома с ситуацией.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, услышав фамилиюБашарова, отказывается от комментариев. Актер избил свою супругу далеко не впервый раз, и Тарасова хорошо знакома с ситуацией.Говорить со СМИ о Марате Башарове Татьяна Тарасова не хочет.Заслуженный тренер уже высказывалась в аналогичной ситуации 4 года назад, еепозиция всем известна.Напомним, Елизавета Шевыркова, третья супруга актера МаратаБашарова, обратилась ночью в травмпункт. У нее диагностировали перелом носа. Каквыяснилось, ее избил собственный супруг. Как утверждает брат Шевырковой Федор, Башаровбил свою жену и в прошлом – в 2017 году после ссоры с мужем Елизавета Шевырковабыла доставлена в больницу с травмой руки.Позже стали известны подробности. Башаров напал на ЕлизаветуШевыркову в лифте жилого комплекса "Татьянин парк" около двух часовночи. Источник, ссылаясь на слова матери Шевырковой, сообщил, что женщинаубегала с сыном от мужа, он догнал и ударил ее. В пять утра Елизавета вместе сматерью приехала в больницу. Был ли с ними двухлетний сын Марсель, неуточняется.В 2014 году артист жестоко избил свою вторую жену ЕкатеринуАрхарову. Тогда Татьяна Тарасова в прямом эфире Первого канала вынудила Маратапринести извинения жене. Хотя потом саматренер и назвала раскаяние актера показухой.По словам Тарасовой, – человек, который забылся. Онпозорит все артистическое сообщество. Тренер знает, до какого состояния можетнапиться Марат. Она вспомнила, как НикитаМихалков выставлял актеру ящики водки – просто не зная, как еще можновоздействовать на артиста. Однако ответственности с Башарова это не снимает.Ему надо либо лечиться от алкоголизма, либо сидеть не на телепередачах, а вместах не столь отдаленных, приводила слова Тарасовой "КП".