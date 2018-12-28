Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, услышав фамилию
Башарова, отказывается от комментариев. Актер избил свою супругу далеко не в
первый раз, и Тарасова хорошо знакома с ситуацией.
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, услышав фамилию
Башарова, отказывается от комментариев. Актер избил свою супругу далеко не в
первый раз, и Тарасова хорошо знакома с ситуацией.
Говорить со СМИ о Марате Башарове Татьяна Тарасова не хочет.
Заслуженный тренер уже высказывалась в аналогичной ситуации 4 года назад, ее
позиция всем известна.
Напомним, Елизавета Шевыркова, третья супруга актера Марата
Башарова, обратилась ночью в травмпункт. У нее диагностировали перелом носа. Как
выяснилось, ее избил собственный супруг. Как утверждает брат Шевырковой Федор, Башаров
бил свою жену и в прошлом – в 2017 году после ссоры с мужем Елизавета Шевыркова
была доставлена в больницу с травмой руки.
Позже стали известны подробности. Башаров напал на Елизавету
Шевыркову в лифте жилого комплекса "Татьянин парк" около двух часов
ночи. Источник, ссылаясь на слова матери Шевырковой, сообщил, что женщина
убегала с сыном от мужа, он догнал и ударил ее. В пять утра Елизавета вместе с
матерью приехала в больницу. Был ли с ними двухлетний сын Марсель, не
уточняется.
В 2014 году артист жестоко избил свою вторую жену Екатерину
Архарову. Тогда Татьяна Тарасова в прямом эфире Первого канала вынудила Марата
принести извинения жене. Хотя потом сама
тренер и назвала раскаяние актера показухой.
По словам Тарасовой, – человек, который забылся. Он
позорит все артистическое сообщество. Тренер знает, до какого состояния может
напиться Марат. Она вспомнила, как Никита
Михалков выставлял актеру ящики водки – просто не зная, как еще можно
воздействовать на артиста. Однако ответственности с Башарова это не снимает.
Ему надо либо лечиться от алкоголизма, либо сидеть не на телепередачах, а в
местах не столь отдаленных, приводила слова Тарасовой "КП".