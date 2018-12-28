Телеканал Наука и Институт современных медиа (MOMRI) провели ежегодный опрос российских ученых и обычных россиян о ключевых научных событиях уходящего года.

Телеканал "Наука" и Институт современных медиа (MOMRI) провели ежегодный опрос российских ученых и обычных россиян о ключевых научных событиях уходящего года.В этот раз мнения ученых о том, что назвать главными научными достижениями, разошлись. Однако можно выделить две сферы, в которых идет активнейшее развитие, и в которых в 2018 году зафиксированы значимые события — это исследования космоса и медицина.Научные достижения 2018 года по мнению ученыхВажными событиями в астрономии российские ученые назвали второй релиз данных спутника Gaia, содержащий информацию о точном расположении и передвижении почти 1,7 миллиарда звезд, а также о 14 тысячах астероидов Солнечной системы; завершение миссии телескопа имени Кеплера; выход аппарата Voyager 2 в межзвездное пространство.Еще одна важная тема — исследование Марса. В частности, собеседники отметили важность начавшейся в этом году миссии Американского космического агентства NASA InSight, а также программы "ЭкзоМарс" (совместная программа Европейского космического агентства и российской госкорпорации Роскосмос по исследованию Марса)."Это первый за пределами лунной орбиты эксперимент по поиску сейсмического сигнала, и есть очень большая надежда, что мы впервые получим информацию о внутреннем строении Марса", — заведующий лабораторией прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ Александр Вячеславович Родин.Наиболее значимыми событиями в медицине и генной инженерии стало появление на свет первых детей с отредактированным геномом (китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил, что способствовал рождению первых в мире людей с искусственно измененными генами — двух девочек близнецов). Хотя часть ученых, участвующих в опросе, считают, что сенсационное заявление может быть фальсификацией. Революционным также назвали одобрение на использование в США препарата для лечения редкого врожденного заболевания амилоидоза — лекарство основано на механизме РНК-интерференции.В области физики ученые отметили обнаружение новых каналов рождения и распада бозона Хиггса (на Большом адронном коллайдере появилась значимая статистика в пользу существования новой элементарной частицы), а также работу нейтринной лаборатории IceCube на антарктической станции Амундсен-Скотт.Какие научные события 2018 года запомнились обычным россиянам?Среди обычных россиян осведомленность о названных учеными событиях оказалась ниже 50%. В ходе опроса выяснилось, что самым известным событием стало анонсированное появление на свет близнецов с искусственно измененными генами — об этом слышали почти 48% респондентов. 46% жителей крупных и средних российских городов слышали о том, что внутри Лунной орбиты пролетали крупные астероиды. О завершении миссии телескопа Кеплер оказались осведомлены только 27,8%, про лекарство на основе РНК-интерференции слышали только 18,7% опрошенных.Самыми значимыми для россиян остались открытия в сфере медицины. Максимальный балл по итоговым оценкам (значимость научных событий для человечества просили оценить по шкале от 1 до 5) получила новость о одобрении лекарства на основе РНК-интерференции — оценка 4,33 из 5 баллов.На втором месте по значимости оказалась новость о том, что на Большом адронном коллайдере возможно обнаружили новую элементарную частицу — 3,91 балла из 5.Близкие оценки (3,78 и 3,76 баллов) получили новости о завершении миссии телескопа имени Кеплера, а также о том, что внутри Лунной орбиты пролетало несколько крупных астероидов.