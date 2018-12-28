Маршрутное такси угодило под колеса поезда на переезде во Всеволожском районе Ленобласти. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

Маршрутное такси угодило под колеса поезда на переезде во Всеволожском районе Ленобласти. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.ДТП произошло в 14:20 27 декабря в Кудрове. "Маршрутка проехала на запрещающий сигнал. Поезд гудел задолго до столкновения. Виноват маршрутчик. А тепловозы там часто перегоняют в это время. Вроде живы все, но ребенка зажало", — уточнил один из пользователей.Судя по кадрам, машинисту удалось сбросить скорость, так что удар получился не столь сильным: поврежденную маршрутку отбросило в сторону, а тепловоз остановился на переезде."Когда он ехал, уже вовсю горел красный, и звуковой сигнал предупреждал о приближении поезда. Да и машинист уже сам гудел. Перед маршруткой ещё машин 5-7 проскочило", — добавили в комментариях.На кадрах с места видно, как пострадавшего увозят с места на носилках. Информации о полученных людьми травмах не поступало.