Регина Тодоренко и Влад Топалов продолжают восхищать поклонников. Знаменитости неустанно демонстрируют семейную идиллию.

Регина Тодоренко и Влад Топалов продолжают восхищатьпоклонников. Знаменитости неустанно демонстрируют семейную идиллию.Сегодня, 28 декабря, свет увидел заключительный в этом годувыпуск шоу "Пятница с Региной". Ролик был залит на официальном канале Тодоренко на YouTube.Видео под названием "Неизданное" включало себя отрывкиинтервью, не попавшие в финальный монтаж, кадры бэкстейджа и многое другое.Также Регина представила команду, которая помогала создавать второй сезон шоу.Поклонники знаменитости роликом остались довольны. Многимпонравился момент, когда на съемочной площадке появился муж телеведущей певецВлад Топалов. Регина выбежала встречать возлюбленного в халате. Она накинуласьна него с поцелуями, а после потащила ошарашенного избранника в туалет.Звезды попросили не тревожить их пару минут.Отметим, что фанатов, которые досмотрели влог до самогоконца, ожидал сюрприз. Титры программы сопровождал плач младенца, скорее всего,это голос малыша, который недавно родился у Тодоренко и Топалова.Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями вначале декабря. Ребенок появился на свет в одной из столичных клиник. Интересно,что выписка из госпиталя проходила в рамках строжайшей секретности. В отличиеот многих отечественных знаменитостей, Регина и Влад предпочли обойтись безшариков, камер и кучи друзей.