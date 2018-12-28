Смешно присутствовать в странах, о которых большинство американцев даже не слышали. США не хотят быть мировым полицейским бесплатно. Об этом Дональд Трамп говорил американским солдатам в Ираке после секретного ночного перелета, испугавшего президентскую чету. И в горячей точке, где он побывал впервые, и на крупнейшей иностранной авиабазе США, в Германии, Трампа встречали овациями.

Смешно присутствовать в странах, о которых большинство американцев даже не слышали. США не хотят быть мировым полицейским бесплатно. Об этом Дональд Трамп говорил американским солдатам в Ираке после секретного ночного перелета, испугавшего президентскую чету. И в "горячей точке", где он побывал впервые, и на крупнейшей иностранной авиабазе США, в Германии, Трампа встречали овациями, а вот дома — новым скандалом. Журналисты утверждают, что будущий Главком "откупился" от службы во время Вьетнамской войны.Поездка в Ирак держалась в строжайшем секрете, но американский борт №1 засекли еще на ранних этапах. Фотограф-любитель сделал этот снимок утром в небе над Англией, обратив внимание, что позывные у президентского лайнера почему-то, как у транспортника. Начались споры в соцсетях, откуда Трамп, и это было еще более странно, исчез. Более 12 часов ничего не писал в Twitter.А когда объявился на базе "Аль-Асад" в Ираке, чтобы поздравить солдат, сделал много резонансных заявлений. Например, то, что США не должны играть роль мирового жандарма. Во всяком случае, бесплатно."Америка не должна лезть в драку за каждую страну мира, зачастую не получая никакого возмещения. Если хотят, чтобы мы воевали, пусть тоже за это платят. Иногда это подразумевает и денежную составляющую, чтобы мы больше не были для всего мира этакими простаками. И мы уже не такие. На нас уже не смотрят, как на простаков", — заявил Трамп.На самого Трампа смотрят по-разному. Генералы — удивленно, после единоличного решения уйти из Сирии, солдаты — увлеченно, просили сделать селфи и расписаться на фирменных красных кепках. Что критики тут же назвали нарушением этики военнослужащих, а всю встречу похожей агитационную поездку."Судя по всему, президент перепутал этот визит со своей кампанией, говоря о стене на границе с Мексикой и о том, как много он сделал для страны", — говорят журналисты телеканала CNN.Журнал Newsweek обвинил Белый дом в том, что в ходе поездки Трампа рассекретили морских котиков. Бойцы спецподразделений с незакрытыми лицами фотографировались с президентом США, и это выложили в его Twitter. Подключилась к критике и New York Times. По данным газеты, нынешний президент сам что называется "откосил от армии". Как и Буш-младший. Пишут, что отец Трампа, строительный магнат, предоставил врачу-ортопеду кабинет в своем престижном здании в обмен на нужную справку. В итоге Трамп избежал отправки на Вьетнамскую войну. Возможно, поэтому нынешняя поездка в Ирак, первая на фронт, так впечатлила верховного главнокомандующего."Я волновался. Не за себя лично, а за институт президентства. Переживал за первую леди. Если бы вы только видели, через что нам пришлось пройти. Мы летели в самолете с выключенными огнями, с наглухо закрытыми иллюминаторами, вообще без света, в кромешной тьме. Я такого еще не видел, хотя я летал на самолетах всех видов, форм и размеров. Но не на таком. Конечно, это все в целях нашей безопасности", — делится впечатлениями президент.По земле тоже передвигались впотьмах, подсвечивая дорогу фонариками. И это в Ираке, где ситуацию более-менее удалось стабилизировать. В Афганистане, где американские войска воюют уже 17 лет, просвета вообще не видно. Расслабиться удалось только на авиабазе "Рамштайн" в Германии. Трамп ненадолго приземлился там на обратном пути домой.