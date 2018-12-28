Гимнастка порадовала поклонников очередным снимком в
своем Instagram-аккаунте. Ляйсан Утяшева выложила фото в ретро-стиле.
Гимнастка порадовала поклонников очередным снимком в
своем Instagram-аккаунте. Ляйсан Утяшева выложила фото в ретро-стиле.
Жена шоумена Павла Воли сфотографировалась у телефона в красивом интерьере. "Алло, Галочка? Ты
сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил
меня лететь с ним в Гагры!" – подписала спортсменка фото цитатой из советской
комедии "Иван Васильевич меняет профессию".
При этом Утяшева добавила, что ретро-снимок было навеяно именно
советским кино. Она призналась, что в Новый год любит смотреть старые фильмы.
Спортсменка отметила, что может пересматривать
их вечно. "А какая ваша любимая советская комедия?" – спросила Ляйсан
подписчиков.
В комментариях
поклонники поделились со звездой своими предпочтениями. "Любовь и голуби – моя
слабость. Казалось бы, наизусть уже знаю, но все равно пересматриваю раз за
разом. Потрясающий фильм", "Девчата", могу смотреть
бесконечное количество раз", "Ирония судьбы", "Большая
перемена" и Чародеи", – высказались фолловеры.
Ранее
СМИ сообщали, что брак гимнастки с телеведущим Павлом Волей переживает
непростые времена. Утяшева перестала носить обручальное кольцо.
"Дни.ру"
связались с гадалкой, чтобы узнать, что происходит в жизни супругов. "Ляйсан
Утяшева – человек с огромным терпением. Она готова уступать и закрывать глаза
на многие вещи, умеет убеждать и находить компромиссы. Павел Воля и Ляйсан –
гармоничная пара, и в этом заслуга Ляйсан. Она много терпела от мужа, но
всякому терпению приходит конец", – рассказала ведунья Саона.