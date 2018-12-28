Гимнастка порадовала поклонников очередным снимком в своем Instagram-аккаунте. Ляйсан Утяшева выложила фото в ретро-стиле.

Гимнастка порадовала поклонников очередным снимком всвоем Instagram-аккаунте. Ляйсан Утяшева выложила фото в ретро-стиле.Жена шоумена Павла Воли сфотографировалась у телефона в красивом интерьере. "Алло, Галочка? Тысейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорилменя лететь с ним в Гагры!" – подписала спортсменка фото цитатой из советскойкомедии "Иван Васильевич меняет профессию".При этом Утяшева добавила, что ретро-снимок было навеяно именносоветским кино. Она призналась, что в Новый год любит смотреть старые фильмы.Спортсменка отметила, что может пересматриватьих вечно. "А какая ваша любимая советская комедия?" – спросила Ляйсанподписчиков.В комментарияхпоклонники поделились со звездой своими предпочтениями. "Любовь и голуби – мояслабость. Казалось бы, наизусть уже знаю, но все равно пересматриваю раз заразом. Потрясающий фильм", "Девчата", могу смотретьбесконечное количество раз", "Ирония судьбы", "Большаяперемена" и Чародеи", – высказались фолловеры.РанееСМИ сообщали, что брак гимнастки с телеведущим Павлом Волей переживаетнепростые времена. Утяшева перестала носить обручальное кольцо."Дни.ру"связались с гадалкой, чтобы узнать, что происходит в жизни супругов. "ЛяйсанУтяшева – человек с огромным терпением. Она готова уступать и закрывать глазана многие вещи, умеет убеждать и находить компромиссы. Павел Воля и Ляйсан –гармоничная пара, и в этом заслуга Ляйсан. Она много терпела от мужа, новсякому терпению приходит конец", – рассказала ведунья Саона.