Телеведущая перед Новым годом сделала признание. По ее словам, она сорвалась с диеты.

Телеведущая перед Новым годом сделала признание. По ее словам, онасорвалась с диеты.В микроблоге Леры Кудрявцевой появилось фото фастфуда. "Психанула", – подписаласнимок еды из сети ресторанов быстрого питания знаменитость.Кудрявцева решила перекусить подороге с одних съемок на другие, передает . Вряд ли вредный обед негативноотразится на фигуре звезды. После вторых родов телеведущаяговорила, что стремительно теряла вес и не знала, как остановить этот процесс. Правда,сейчас Лера уже смогла взять эту проблему под контроль.Судя по всему, хорошаяфигура Кудрявцевой передалась "по наследству" от мамы. Ранее ведущая опубликовалана своей странице в Instagram снимки с родительницей. Пользователи соцсетипришли в восторг от того, как выглядит в свои годы Александра ИвановнаКудрявцева. Поклонники Леры не ожидали, что ее мама в 76 лет выглядитстоль молодо и эффектно.Отметим, что посты Кудрявцевой в соцсетях собирают не толькоположительные, но и негативные комментарии. В связи с этим Лера обратилась кобщественности. Популярная телеведущая призвала людей быть добрее, а перед тем,как сказать что-то неприятное, остановиться на секунду и вздохнуть.