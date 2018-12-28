Мужчина призывал к экстремизму

Мужчина призывал к экстремизмуВ Муроме местного жителя признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете.Мужчина со своего ноутбука размещал в социальных сетях тексты, призывающие к насилию в сторону групп лиц, объединенных по религиозному и национальному признакам.Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно. Кроме того, ему на 2 года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в соцсетях.Суд также конфисковал предметы, с помощью которых он совершал преступления: ноутбук, зарядники и роутер.