Известный ранее инициированной проверкой органами МВД концертной деятельности допустившей антикрымские высказывания Лаймы Вайкуле, правозащитник Александр Хаминский прокомментировал Дни.ру недавно выраженную позицию Лолиты Милявской. На певицу обрушился шквал критики со стороны общественности после слов об украинском полуострове.

Известныйранее инициированной проверкой органами МВД концертной деятельности допустившейантикрымские высказывания Лаймы Вайкуле, правозащитник Александр Хаминскийпрокомментировал "Дни.ру" недавно выраженную позицию Лолиты Милявской. На певицуобрушился шквал критики со стороны общественности после слов об украинскомполуострове.По мнению Хаминского, исполнительница в своихзаявлениях не сказала ничего крамольного. Он напомнил, что она родилась в Закарпатье,а выросла на Украине. В Россию же Лолита переехала уже взрослой,сформировавшейся артисткой."Безусловно, Лолита – гражданка России, в силу чего ейдостается от наших "бывших братьев", пожалуй, больше, чем всем остальным. Крометого, не надо забывать, что Украина закрыла Лолите въезд на свою территорию, адочка певицы живет с ее родителями именно на Украине", – заявил правозащитник. "ЗнаяЛолиту, могу с уверенностью сказать, что она никогда не делала ангажированныхзаявлений!" – добавил Хаминский.По его словам, Лолита выразила свое сугубо частноемнение гражданина России, основанное на конституционном праве свободы слова. "Заметьте,в словах Лолиты отсутствует даже намек на призыв к подрыву территориальнойцелостности страны", – подчеркнул собеседник "Дни.ру".Александр Хаминский добавил, что Милявская – человекизвестный и крайне импульсивный, поэтому каждое брошенное ею слово сразуподхватывается общественностью и СМИ. И это, по его мнению, вовсе не винапевицы. "Здесь главное понимать, что, если чье-то мнение отличается от твоего –это еще не повод к травле", – отметил правозащитник.Он считает, что основным призывом Лолиты в словах оКрыме было восстановление дружеских или хотя бы просто стабилизация отношениймежду Россией и Украиной.Напомним, резонансвызвали слова Лолиты Милявской о том, что Крым для нее по-прежнемуявляется Украиной. "Мой горшок с детства стоял в Ялте. Я там выросла, уродителей была трехкомнатная квартира. Это мое внутреннее ощущение, для меняэто была Украина", – ранее объяснила певица.