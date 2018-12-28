32-летняя танцовщица и диджей Светлана Белогурова обратилась за помощью к Кате Гордон в ее адвокатское бюро. Оказывается, женщина родила от актера Александра Головина, однако тот якобы категорически отказывается содержать ребенка.

32-летняя танцовщица и диджей Светлана Белогурова обратилась за помощью к Кате Гордон в ее адвокатское бюро. Оказывается, женщина родила от актера Александра Головина, однако тот якобы категорически отказывается содержать ребенка.Именно из-за поднявшегося в прессе скандала стало известно о том, что у 29-летнего актера Александра Головина, получившему популярность благодаря ролям в фильмах "Елки" и "Кадетство", есть внебрачный ребенок. Девочке уже восемь месяцев. Головин якобы отказывается ее принять и помогать материально.Как рассказала журналистам Катя Гордон, Александр Головин и Светлана Белогурова познакомились в 2017 году на съемках фильма "Женщины против мужчин. Крымские каникулы". "Случился роман, после которого в апреле 2018 года на свет появился ребенок – дочку назвали Оливия. Александр прекрасно знал обо всем и остается в курсе ситуации. Но когда встал вопрос о финансовой и материальной помощи Светлане и дочке – хотя бы элементарных алиментах – пошел в отказ", – цитирует Катю Гордон .Защитница Светланы Белогуровой отметила, что они пытались миром решить все вопросы, однако Александр Головин упорствовал: не шел на контакт ни в каком виде. "Сейчас мы готовим иск и идем в суд подавать на установление отцовства и решать ситуацию в порядке, предусмотренном законом. Доказать все это будет легко – у Светы масса подтверждений их отношений с Александром, совместные фото и переписки, она готова на все ДНК-тесты", – заключила защитница Белогуровой.Отметим, что в октябре Александр Головин уже был главным героем скандала. Тогда актер вместе с коллегой Алексеем Паниным решили отдохнуть после съемок и записали совместное видео, в котором хотели донести до поклонников какую-то умную мысль. Однако у них не получилось. Пользователи Сети сделали вывод, что мужчины находились в неадекватном состоянии.Некоторые предположили, что Головин сильно пьян.