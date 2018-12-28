Самоирония Анастасии Волочковой вышла на новый уровень. Скандально известная балерина, прекрасно зная о пристальном внимании к ее таинственному возлюбленному и бесконечной критике в свой адрес, возбудила общественность, когда повесила носки избранника на новогоднюю елку.

Самоирония Анастасии Волочковой вышла на новый уровень. Скандально известная балерина, прекрасно зная о пристальном внимании к ее таинственному возлюбленному и бесконечной критике в свой адрес, возбудила общественность, когда повесила носки избранника на новогоднюю елку.продолжает интриговать заинтересованную общественность своим новым возлюбленным. Вот уже на протяжении нескольких недель балерина с завидной регулярностью выставляет напоказ фотографии с любовником, при этом старательно скрывая его лицо. Зато артистка с удовольствием демонстрирует его ноги в носках или резиновых шлепанцах, длинные руки и прочие части тела.Судя по тем подписям, которые она делает к своим публикация в социальной сети Instagram, балерина откровенно потешается над плюющимися ядом подписчиками. Артистка не раз говорила в интервью, что у нее великолепное чувство юмора, а также она обожает посмеяться над собой. На сей раз Анастасия пошла еще дальше. Чтобы разжечь с новой силой любопытство фанатов, артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлела новогоднюю елку, стоящую в холле ее дома, украшенную парой носков таинственного любовника."А теперь, мои дорогие, после носочного хаоса, 🤣 совет вам от Волочковой.👍🏼 Лучшими новогодними и рождественскими подарками в этом году будут именно НОСКИ!🌺🌲🤣🌺 И еще. "Носки года"🤣 можно не только носить, но использовать как елочные украшения!🌲😂 Но носки моего возлюбленного – это уже раритет!🤣" – заявила Волочкова.Взрыв ненависти не заставил себя ждать. "Меня сейчас стошнит", "Уберите эту вонючку!", "Теперь и тапки резиновые любимого повести на елку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Не хватает еще верхушку украсить трусами и тогда будет полный фарш...", "Любимый поносил, можно на елку, для аромата", "Трусы повесь и лифон, а внизу прокладок накидай", – высказались возмущенные пользователи.Впрочем, многие подписчики оценили чувство юмора . "Юмористка", "оооочень остроумно ))", "Прикольно !!", "ой Анастасия, как же Вы всех этих........ разводите! 👍🌹", "Настя, как же ты их всех сделала! Молодец! Провоцируй их и дальше, пусть желчью захлебнутся", – поддержали балерину фанаты.