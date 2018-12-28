Телеведущая Оксана Пушкина высказалась по поводу скандальной ситуации в семье артиста. Она посоветовала супруге актера Елизавете подать на него за побои в суд.

Телеведущая Оксана Пушкина высказалась по поводу скандальной ситуации всемье артиста. Она посоветовала супруге актера Елизавете подать на него запобои в суд.По имеющимся данным,Марат Башаров сломал жене нос. Как рассказали родственники пострадавшей, она смаленьким сыном на руках была вынуждена бежать от жестокого мужа.Более того, Елизавете пришлосьобратиться в больницу. Но пока женщина не стала предавать инцидент огласке.Воздерживается от комментариев и сам актер. В Сети ещеможно увидеть фотографии, которые свидетельствуют о наличии у Елизаветы увечий.Зато агрессивноеповедение Башарова активно обсуждают его коллеги и пользователи соцсетей. "Если эта история из серии"был бы милый рядом" или "кривой, косой, но мой",то комментировать что-либо нет смысла. Если жена Башарова женщинас достоинством, то она обязана довести все до логического судебногоконца. И уйти от этого нелюдя", – цитирует Оксану Пушкину Super.ru. Онасчитает ошибкой то, что в нашей стране декриминализированы побои в семье.Отметим, что Башаров и раньше былзамечен в рукоприкладстве. В октябре прошлого года, вернувшись изсвадебного путешествия по Доминикане, супруги поссорились. В результате Маратударил жену. Тогда за Елизавету вступился ее брат, разобравшисьс актером по-мужски.