Телеведущая Оксана Пушкина высказалась по поводу скандальной ситуации в
семье артиста. Она посоветовала супруге актера Елизавете подать на него за
побои в суд.
Телеведущая Оксана Пушкина высказалась по поводу скандальной ситуации в
семье артиста. Она посоветовала супруге актера Елизавете подать на него за
побои в суд.
По имеющимся данным,
Марат Башаров сломал жене нос. Как рассказали родственники пострадавшей, она с
маленьким сыном на руках была вынуждена бежать от жестокого мужа.
Более того, Елизавете пришлось
обратиться в больницу. Но пока женщина не стала предавать инцидент огласке.
Воздерживается от комментариев и сам актер. В Сети еще
можно увидеть фотографии, которые свидетельствуют о наличии у Елизаветы увечий.
Зато агрессивное
поведение Башарова активно обсуждают его коллеги и пользователи соцсетей. "Если эта история из серии
"был бы милый рядом" или "кривой, косой, но мой",
то комментировать что-либо нет смысла. Если жена Башарова женщина
с достоинством, то она обязана довести все до логического судебного
конца. И уйти от этого нелюдя", – цитирует Оксану Пушкину Super.ru. Она
считает ошибкой то, что в нашей стране декриминализированы побои в семье.
Отметим, что Башаров и раньше был
замечен в рукоприкладстве. В октябре прошлого года, вернувшись из
свадебного путешествия по Доминикане, супруги поссорились. В результате Марат
ударил жену. Тогда за Елизавету вступился ее брат, разобравшись
с актером по-мужски.