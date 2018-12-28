28.12.2018

2018-12-28 11:50:45

Уральцев напугали печатью Сатаны

В интервью "Областной газете" митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал переименовать Свердловскую область, поскольку сейчас в топонимах региона встречаются "сатанинские имена". "Злой гений Свердлов оставил такой кровавый след, что о нем лучше вообще не вспоминать", – заметил он.



С митрополитом согласился протодиакон Андрей Кураев. "Свердлов был не созидатель, а разрушитель. Я понимаю, он рано умер, может быть хотел что-то создать, но не успел, но, тем не менее, он вошел в историю таким какой есть", – цитирует его .



Напомним, Яков Свердлов был одним из видных деятелей революции. В частности, он стоял во главе разгона Учредительного собрания, был организатором Красного террора, гонений на казачество и идеологом уничтожения зажиточных крестьян. Именно Свердлов вместе с Лениным санкционировали расстрел царской семьи. По некоторым данным, революционера насмерть забили рабочие города Орел.